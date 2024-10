Da Sainz a Hamilton: 2025 senza più alibi per Leclerc

È fin troppo facile chiedersi quale sia la ratio dietro all'ormai prossimo passaggio di consegne tra Carlos Sainz e Lewis Hamilton, come molti fanno in queste ore, con una provocazione da quattro soldi alimentata dal volitivo weekend messicano (su questo non ci sono dubbi) dello spagnolo in uscita da Maranello e destinato a un verosimilmente amaro esilio a Grove, Oxfordshire, la Williams insomma. La realtà è che il sacrificio di Carlos a favore di sir Lewis si spiega e si giustifica in molteplici modi, tra i quali i sette titoli a zero a favore di Hamilton non è nemmeno quello principale. Geopolitica, business, opportunità di varia natura e suggestioni legate al rapporto tra la Scuderia con la S maiuscola e il campione più vincente di sempre, a pari merito con Michael Schumacher. Tutto vero e tutto logico. Sembra però di intravvedere nella staffetta tra lo spagnolo e... l'epta-iridato l'esigenza della Ferrari stessa di portare finalmente e compiutamente allo scoperto il potenziale di Charles Leclerc: una necessità che il confronto tra il monegasco e Sainz non ha mai completamente esplorato e "stimolato" e che non era più rimandabile.