Dopo i casi Ocon e Alonso nei primi due GP della stagione, la Fia ha deciso di aiutare i piloti a schierarsi: prevista anche una linea verticale al centro di ogni posto

Modifiche in corsa per il Mondiale di F1. I posti sulla griglia di partenza del Gran Premio d'Australia sono stati allargati di 20 centimetri (arrivando così a misurare 2,70 metri) dopo le polemiche nate dalle penalità inflitte a Esteban Ocon e Fernando Alonso durante le prime due gare della stagione. Inoltre sarà dipinta una linea verticale al centro di ogni posto per vedere se questo aiuta i piloti a posizionarsi meglio. Se così sarà, questa linea verrà mantenuta nelle prossime tappe del campionato.

Il francese dell'Alpine e lo spagnolo dell'Aston Martin avevano ricevuto una penalità di cinque secondi dopo essersi posizionati erroneamente al loro posto poco prima del via, anche se poi non ne avevano tratto alcun vantaggio. A Jeddah, Alonso era stato addirittura privato temporaneamente del centesimo podio della sua carriera a causa di questa sanzione. La Fia aveva infatti ritenuto che la sanzione, durante la quale i meccanici non possono intervenire sulla vettura ai box, fosse stata eseguita male perché il cric di uno di loro aveva toccato la monoposto durante i cinque secondi. Questo aveva generato una nuova penalità di dieci secondi, ufficializzata a fine gara, che aveva spinto Alonso al quarto posto, a favore di George Russell. Ma l'Aston Martin aveva presentato ricorso e lo aveva vinto, dimostrando che altre squadre non erano state sanzionate in passato nella stessa situazione. Tre ore dopo la gara, Alonso aveva quindi recuperato il suo terzo posto.