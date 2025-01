Da Fiorano a Barcellona: primo step per la Ferrari, Hamilton e Leclerc al lavoro

Prima di tre giornate di test per la Ferrari a Barcellona. Dopo i primi giri di pista di Lewis Hamilton con la Rossa (i primi del nuovo anno anche per Charles Leclerc) mercoledì 22 gennaio a Fiorano, il test sul ben più impegnativo asfalto del Montmelò - che si svolge a porte chiuse - rappresenta per la Scuderia di Maranello uno step importante nella marcia di avvicinamento al Mondiale, in particolare per sir Lewis e per gli uomini del suo lato del garage rosso. Come la settimana scorsa in Italia, a disposizione di Leclerc (che a Fiorano aveva percorso poche decine di chilometri) e di Hamilton (che ne aveva coperti il doppio del compagno) c'è ancora la SF-23 di due anni fa. Ad iniziare il lavoro è stato Charles, che per l'ocasione sfoggia un nuoco casco "winter", appena presentato dal ferrarista sui suoi account social, che verosimilmente sarà sottoposto a "fine tuning" per il debutto nel Mondiale il weekend centrale di marzo in Australia.