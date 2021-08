Da Budapest a Spa-Francorchamps: otto punti tra Hamilton e Verstappen, Ferrari terza incomoda?

FORMULA 1

Parte dallo storico tracciato delle Ardenne una "tripletta" di GP che - con Zandvoort e Monza - si preannuncia decisiva per le sorti del Mondiale.

di

STEFANO GATTI

Due gare praticamente di casa per Max Verstappen (Spa e la ritrovata Zandvoort), poi un altro superclassico", il GP d'Italia a Monza. Dopo quasi un mese di sosta il Mondiale riparte con una classifica che - al termine del GP d'Ungheria del 1. agosto corso vinto da Esteban Ocon - vede di nuovo Hamilton leader della classifica con 195 punti, otto in più del suo avversario nella corsa al titolo, grazie al secondo posto del Re Nero ed al deludente nono di Verstappen, condizionato dall'incidente al primo via.

Il pilota olandese è ancora a caccia della prima vittoria a Spa, dove invece Hamilton si è imposto quattro volte (come Jim Clark e Kimi Raikkonen), una in meno di Ayrton Senna, una in meno di Michael Schumacher che proprio a Spa fece il suo esordio con la Jordan trent'anni fa, per poi cogliervi - dodici mesi più tardi - la sua prima vittoria nel Mondiale, al volante della Benetton.

Il successo più recente di Hamilton risale a dodici mesi orsono, a dieci anni di distanza della prima affermazione del 2010 appunto, a volante della McLaren ma nell'albo d'oro recente del Gp del Belgio spiccano le due "perle" ferrariste del 2018 con Sebastian Vettel e del 2019 con Charles Leclerc. Per il monegasco tra l'altro la vittoria (dalla pole position, oltretutto) di due anni fa rappresentò la prima volta sul gradino più alto del podio in Formula Uno (proprio come per Schumacher nel 1992), "esperienza" subito ripetuta da Charles (e di nuovo dalla pole!) a Monza: una clmorosa doppietta dopo la quale però il ferrarista non è più riuscito a mettere piede sul gradino più alto del podio. Appuntamento altamente emozionale quindi per Leclerc, anche per via del contesto di quel fine settimana di ventiquattro mesi fa, con la gioia per la vittoria velata di tristezza a causa della scomparsa - solo ventiquattrore prima - del collega ed amico Anthoine Hubert nella gara di Formula 2.

Per la Ferrari, un risultato di prestigio a Spa-Francorchamps sarebbe importante anche nella rincorsa al terzo posto di un Mondiale Costruttori che vede la Mercede al comando con 303 punti contro i 291 dell Red Bull. La Scuderia di Maranello ha agganciato la McLaren all'inizio del mese all'Hungaroring a quota 163 punti, grazie al terzo posto di Carlos Sainz (ereditato dalla squalifica per mancanza della quantità minima di carburante in sede di verifica di Sebastian Vettel, secondo al traguardo davanti ad Hamilton ed allo stesso Sainz) ed al contemporaneo doppio passaggio a vuoto di Daniel Ricciardo e Lando Norris che però - sui lunghi rettilinei di Spa-Francorchamps - avranno di nuovo modo di far valere la potenza della power unit Mercedes che spinge le loro McLaren.