Come Schumacher, più di Schumacher: Hamilton insegue la sesta vittoria a Monza

In occasione del trentesimo anniversario della prima vittoria di Michael Schumacher a Monza (e del ventesimo anniversario dell'ultima) è proprio un pilota della Rossa l'unico in grado di spodestare il tedesco dal trono di Monza. Oltre allo stesso numero di titoli iridati (sette) Lewis Hamilton divide infatti con Schumacher il primato di vittorie (cinque) nel Gran Premio d'Italia. E se per sir Lewis la missione ottavo titolo è possibile ma tutta in salita, domenica 6 settembre a Monza il ferrarista ha la concreta possibilità di diventare il primatista assoluto ma stavolta in solitario sulla magica pista di Monza. Non sarebbe uno... sgarbo a Schumacher ma al contrario il tocco finale ad una settimana - questa che porta al Gran Premio d'Italia del weekend - impreziosita dalla trentennale ricorrenza di cui all'inizio di queste righe.