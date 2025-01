Colapinto nuovo collaudatore Alpine, contratto pluriennale

"Sono super entusiasta di avere l'opportunità di entrare a far parte del BWT Alpine Formula One Team. Prima di tutto, voglio dire grazie alla Williams per tutto il loro supporto dal momento in cui sono entrato a far parte dell'Academy fino all'ultima gara ad Abu Dhabi. Hanno trasformato il mio sogno di correre in Formula 1 in realtà e sarò sempre grato per questo. Ora è il momento di un nuovo capitolo e affrontare questa sfida con il BWT Alpine Formula One Team è davvero un onore. Un enorme grazie a Luca de Meo, Flavio Briatore e Oliver Oakes per aver creduto in me e avermi accolto a braccia aperte nel team. Non vedo l'ora di iniziare e vedere dove ci porterà questo viaggio. Inoltre, un enorme ringraziamento a tutti i miei sponsor e partner che mi sono stati vicini durante le sfide della stagione 2024. Il vostro sostegno ha reso tutto possibile, e ai miei incredibili fan in Argentina: 'Muchas gracias!' La vostra passione e il vostro incoraggiamento significano molto per me. Puntiamo a cose ancora più grandi nel 2025 e oltre".