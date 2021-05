Bottas trema, la Mercedes pensa subito a Russell

Una Mercedes in stile Red Bull. Dall'Inghilterra, precisamente dal Mail, arriva l'indiscrezione che Valtteri Bottas potrebbe essere sostituito già prima della fine stagione da George Russell. Il finlandese non ha iniziato al meglio questo Mondiale e quindi Toto Wolff starebbe pensando al clamoroso cambio in corsa per poter affiancare a Lewis Hamilton un pilota più competitivo in grado di togliere punti anche a Max Verstappen.