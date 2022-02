Si accende la Ferrari, Binotto: "Momento speciale, si completa un percorso iniziato due anni fa"

FORMULA 1

La monoposto che celebra i settentacinque anni della Casa di Maranello sarà presentata giovedì 17 febbraio.

di

Stefano Gatti

Primo vagito per la Ferrari F1-75 che verrà presentata giovedì 17 febbraio e che sei giorni più tardi Carlos Sainz e Charles Leclerc porteranno al debutto nei test collettivi di Barcellona. Nel tardo pomeriggio di giovedì 3 febbraio il suono della power unit 066/7 ha riempito per una trentina di secondi l’area dedicata al montaggio veicolo a Maranello.

La "cerimonia" di accensione è avvenuta alla presenza del Team Principal Mattia Binotto e del solo personale strettamente necessario, a causa delle misure di sicurezza anti Covid-19. Il resto della GeS era però collegato tramite i computer e gli schermi distribuiti nei reparti. Questo il commento di Binotto:

“È un momento davvero molto speciale, più di quanto non sia accaduto in passato in occasioni simili. La F1-75 è una vettura completamente nuova. Con questa macchina si completa un percorso che abbiamo iniziato insieme un paio di anni fa, lavorando da 'squadra', unita e determinata”.