Mohammed Ben Sulayem confermato alla guida della FIA: al via il secondo mandato

Mohammed Ben Sulayem confermato alla guida della FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) per altri quattro anni. In mattinata, l'assemblea generale, svoltasi a Tashkent, in Uzbekistan, si è espressa a favore della rielezione del manager che ha guidato la federazione nell'ultimo quadriennio (2021-2024). Ben Sulayem, dunque, sarà in carica per altri quattro anni, fino al 2029. Insieme a lui sono stati rieletti anche il vicepresidente per lo sport Malcolm Wilson OBE, il vicepresidente per la mobilità automobilistica e il turismo Tim Shearman e il presidente del Senato Carmelo Sanz de Barros.