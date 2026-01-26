Barcellona Shakedown, Antonelli e la Mercedes "vincono" lo sprint iniziale

Sono scattati al Circuit de Catalunya con tempo variabile e asfalto umido i primi test della nuova era della Formula Uno, che si svolgono a porte chiuse. Dalle prime informazioni trapelate dai social delle squadre sappiamo che lo sprint per la prima macchina a lasciare i box del tracciato catalano è stato vinto dalla Mercedes con Andrea Kimi Antonelli, seguita dalla new entry Audi (Gabriel Bortoleto) e da Alpine con Pierre Gasly. Come è noto, ogni team ha a disposizione "solo" tre dei cinque giorni totali di azione: da oggi a venerdì 30 gennaio. La Ferrari ha anticipato venerdì scorso a margine della presentazione della SF-26 la sua intenzione di far esordire in pista la sua nuova nata martedì 27 gennaio. Stessa decisione per i campioni del mondo della McLaren che hanno intanto diffuso le prime immagini della livrea speciale della MCL40 con la quale Lando Norris e Oscar Piastri prenderanno parte ai test. La monoposto verrà poi presentata ufficialmente lunedì 9 febbraio a Sakhir, un paio di giorni prima del via della prima delle due sessioni di test in programma in Bahrain. Red Bull ha ugualmente diffuso le immagini della RB22 di Max Verstappen e Isack Hadjar, la cui livrea (insieme a quella della "sorella minore" Racing Bulls) era stata svelata lo scorso 15 gennaio a Detroit, in omaggio alla nuova partnership con Ford, il cui "Blue Oval" campeggia sulla power unit Red Bull Powertrains.