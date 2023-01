Audi ufficializza l'ingresso in Sauber: "Pietra miliare verso il nostro ingresso in F.1"

FORMULA 1

Ratificata la partecipazione della Casa dei quattro anelli nel team elvetico

© Getty Images "Sauber Group ha il piacere di annunciare che, in accordo con i piani delineati ad ottobre dello scorso anno, Audi ha acquisito una quota minoritaria di partecipazione in Sauber Group a partire dal mese di gennaio. Si tratta di un'importante pietra miliare verso l'ingresso di Audi in Formula Uno, pianificato per il 2016, per il quale Sauber Group sarà partner strategico del marchio tedesco". Oltre che di una pietra miliare per l'ingresso in scena della Casa dei quattro anelli, si tratta anche di una ratifica dell'accordo di partnership siglato già lo scorso autunno tra le due parti. Tecnicamente infatti l'acquisto di quote di partecipazione è avvenuto con l'ingresso del nuovo anno. L'operazione che porterà Audi Sport a subentrare gradualmente a Sauber Group (fino a raggiungere la maggioranza delle quote e quindi il controllo della società) sarà completata tra tre anni.

© Getty Images

Prove generali... di futuro per Sauber Group che si prepara ad affrontare con i confermati Valtteri Bottas e Guanyu Zhou il Mondiale che scatta il prossimo 5 marzo in Bahrain (e la fase conclusiva dell'associazione con Alfa Romeo), guardando ben oltre. Il team elvetico ha riempito il vuoto lasciato da Frederic Vasseur ingaggiando come l'ex Team Principal di McLaren Andreas Seidl come CEO (Chief Executive Officer) e promuovendo l'italiano Alessandro Alunni Bravi - da cinque anni nei ranghi del team - al ruolo di Team Representative. La C43 spinta dalla power unit Ferrari che sarà portata in gara da Bottas e da Zhou sarà presentata martedì 7 febbraio a Zurigo.