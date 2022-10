Audi entra in F1 con Sauber: "Progetto ambizioso"

UFFICIALE

La casa tedesca ha acquisito una partecipazione del team svizzero

© Audi Ora è ufficiale: Audi ha scelto Sauber come team per entrare in Formula 1 nel 2026. La notizia era nell'aria già da diverso tempo dopo l'abbandono di Alfa Romeo alla squadra svizzera. La casa tedesca ha ufficializzato l’acquisizione da parte di Audi di una partecipazione nel Sauber Group, non specificando se quota di maggioranza o meno. Finn Rausing, Presidente di Sauber Holding, ha accolto con piacere Audi. "È chiaro che entrambe le aziende condividono gli stessi valori e la stessa visione. Non vediamo l'ora di raggiungere i nostri obiettivi comuni con una partnership forte e di successo".

"La partnership tra Audi e Sauber Motorsport è un passo fondamentale per il nostro team - ha spiegato Frédéric Vasseur – che ci consentirà di continuare di avvicinarci alle prime file della griglia di partenza. Diventare la squadra ufficiale dell'Audi non è solo un onore ed una grande responsabilità, ma anche l'opzione migliore per il futuro, e siamo pienamente fiduciosi di poter aiutare questa grande casa a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata con il nuovo progetto Formula 1”.

"Siamo lieti di aver acquisito un partner così esperto e competente per il nostro ambizioso progetto di Formula 1", afferma Oliver Hoffmann, membro del Consiglio per lo sviluppo tecnico di AUDI AG. "Conosciamo già il Gruppo Sauber con la sua struttura all'avanguardia e il team esperto di precedenti collaborazioni e siamo convinti che insieme formeremo una squadra forte".