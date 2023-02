Aston Martin: staffetta Alonso-Drugovich nel primo giorno di test in Bahrain

FORMULA 1

Il ventiduenne pilota brasiliano è campione in carica della Formula 2

© Getty Images Sarà Felipe Drugovich a sostituire Lance Stroll al volante della Aston Martin AMR23 nei test precampionato al via giovedì 23 febbraio sul circuito di Sakhir. Lo ha annunciato la Casa britannica, precisando che il campione in carica di Formula 2 (ventitré anni il prossimo 23 maggio) guiderà la monoposto nella sessione del mattino, per poi cedere il volante a Fernando Alonso per quella pomeridiana. Non è stato invece ancora deciso il programma del secondo e del terzo giorno di test, lasciando quindi aperta la porta alla possibilità di un ritorno al volante del titolare Stroll, fermato da un incidente con la bicicletta in Spagna, del quale non sono state rese note cause e dinamica, tantomeno le conseguenze fisiche per il pilota.

Scelta in un certa senso obbligata, quella operata dai vertici di Aston Martin F1 che dispone di due piloti di riserva - lo stesso Drugovich e Stoffel Vandoorne - in condivisione con la McLaren, secondo un accordo siglato ad inizio settimana tra le due squadre, entrambe equipaggiate dalla power unit Mercedes. Campione in carica della Formula E, il più esperto Vandoorne è però indisponibile per i test in Bahrain, perché impegnato negli stessi giorni nell'edizione d'esordio dell'E-prix di Città del Capo.

Spazio quindi (per ora limitatamente allo slot di giovedì mattina) al giovane Drugovich, campione di Formula 2 la passata stagione con il team olandese MP Motorsport, che potrà così fare conoscenza in pista (oltre che al simulatore) con la nuova AMR23 e farsi trovare pronto nel caso Stroll non venisse dichiarato "fit" per il primo GP del Mondiale e la squadra non ritenesse di schierare Vandoorne, libero da altri impegni agonistici nel primo fine settimana di marzo. Ricordiamo che Felipe, brasiliano di Maringà (Stato di Paranà), ha già guidato per Aston Martin nelle Prove Libere 1 del GP di Abu Dhabi 2022 (anche allora al posto di Stroll) e nello Young Drivers' Test della settimana seguente, utilizzando il numero 34 sia nel weekend dell'ultimo GP stagionale, sia nel test finale riservato ai giovani.