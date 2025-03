Antonelli punta già Shanghai: una Freccia al cuore... del Cavallino

Passiamo al fattore fortuna. Da questo punto di vista a Melboune il sole (che non c'era) ha baciato in fronte AKA, vittima nella prima parte del Gran Premio di uno svarione nel primo settore dell'Albert Park che avrebbe potuto costargli caro. Per sua fortuna però il nostro ha allargato la traiettoria in una curva al cui esterno si trovava un... parcheggio che non è stato ricoperto di ghiaia, lasciando al diciottenne pilota italiano la direzionalità necessaria per mantenere il controllo della sua W16 e riguadagnare la pista senza danni (come gli era invece successo in qualifica con il fondo vettura). Ad altri è andata peggio e non parliamo solo di altri rookies come Berman (in prova) e Hadjar (nel giro di ricognizione) ma di piloti di grande e grandissima esperienza come Carlos Sainz e Fernando Alonso che si sono subito ritrovati sull'erba o la ghiaia e poi nello spazio di una manciata di metri contro un muretto.