Mercedes, ufficiale Kimi Antonelli: nel 2025 sostituirà Hamilton

l'annuncio

Il 18enne bolognese, ora impegnato con Prema in F2, farà coppia con George Russell

Antonelli subito protagonista con la Mercedes: incidente alla Parabolica a Monza





















1 di 12 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ora è ufficiale: Kimi Antonelli sarà al volante della Mercedes a partire dal 2025. Il 18enne bolognese è stato il prescelto per sostituire Lewis Hamilton, che dal prossimo anno passerà alla Ferrari. L'Italia torna ad avere un pilota titolare nel Mondiale di Formula 1 dai tempi di Giovinazzi (nel 2021 con l'Alfa Romeo racing): "È una sensazione incredibile essere annunciato come pilota ufficiale Mercedes insieme a George per il 2025. Raggiungere la F1 è un sogno che ho da quando ero un ragazzino" le parole di Antonelli, che farà coppia con George Russell.

Antonelli, che ha debuttato in Formula 1 ieri nelle prove libere a Monza (tra l'altro incappando in un incidente alla Parabolica), attualmente è impegnato nel campionato di F2 con la Prema.

"Voglio ringraziare il team per il supporto che mi ha dato nella mia carriera finora e per la fiducia che ha dimostrato in me. Sto ancora imparando molto, ma mi sento pronto per questa opportunità. Mi concentrerò sul miglioramento e sul conseguimento dei migliori risultati possibili per la squadra" ha aggiunto Antonelli al sito ufficiale Mercedes per poi concludere: "Sono anche molto emozionato di diventare il compagno di squadra di George, è una persona per cui nutro un enorme rispetto. È super veloce, ha vinto Gran Premi e mi ha già aiutato a migliorare come pilota. Non vedo l'ora di imparare da lui e di lavorare insieme per dare il massimo in pista".

IL PROFILO DI ANTONELLI

Aspettando l'esordio in Mercedes nel 2025, Antonelli continuerà il campionato di Formula 2 che si chiuderà a dicembre sul circuito di Abu Dhabi. L`italiano, che guida una delle due monoposto del team Prema (l`altra è affidata al futuro pilota Haas, Oliver Bearman), è attualmente settimo in classifica generale con 87 punti, 78 in meno del leader Isack Hadjar, ma con già due importanti vittorie all'attivo nella stagione di debutto tra i cadetti. Entrato nell`Academy Mercedes nel 2019 a soli 12 anni, il pupillo di Wolff ha mostrato le proprie qualità subito al passaggio dai kart alle monoposto. Nel 2022 ha dominato sia la Formula 4 italiana sia quella tedesca, confermandosi anche nel 2023 con il trionfo all`esordio in Formula Regional. Successi perentori che hanno convinto il boss della Mercedes a bruciare le tappe. Dapprima ha spinto per la promozione in F2 (saltando la tappa della F3), poi lo ha designato come successore ideale di Hamilton, pur avendo provato senza successo a ingaggiare il campione del mondo Max Verstappen.

L'ANNUNCIO MERCEDES