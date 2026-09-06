F1, a Monza nuovo record di spettatori: 400mila persone per il GP d'Italia

06 Set 2026 - 17:44
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"Leggendario, epico. Probabilmente non esistono aggettivi appropriati per definire quanto ha compiuto Kimi Antonelli sulla pista di Monza. Nemmeno nel più bello dei sogni si poteva ipotizzare quanto accaduto oggi nel Tempio della Velocità, con un pilota italiano che torna sul gradino più alto del podio dopo 60 anni, al termine di una rimonta epica dal fondo della griglia". Il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, commenta così il 97esimo Gran Premio d'Italia. "Desidero rivolgere 400.000 grazie, perché - ha aggiunto il presidente della Federazione italiana dello sport dell'automobilismo - i tifosi sono il cuore di Monza e anche quest'anno hanno fatto registrare il nuovo record di presenze per il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il record dei record, un risultato straordinario che per la prima volta sfonda quota 400.000 spettatori, premiando così l'immenso lavoro svolto dall'Aci, dalla Federazione sportiva, da tutte le Istituzioni e le realtà che, insieme e a vario titolo, hanno reso possibile l'organizzazione di quello che si conferma il primo appuntamento sportivo del nostro Paese". "Monza è un'icona dell'orgoglio italiano - ha proseguito La Russa - e conferma che il nostro Paese è sempre più protagonista sulla scena internazionale". 

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