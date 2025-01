"Anta" Force: Hamilton, i quaranta saranno i nuovi trenta?

I quaranta sono per Hamilton i nuovi trenta, almeno il campione from Stevenage ci conta, vista che il salto sulla macchina (rossa) del tempo potrebbe riportarlo ai tempi del suo strapotere nel Mondiale. Il suo ingresso a Maranello intanto destinato a portare aria nuova. A proposito: ai colpi d'aria deve fare attenzione Charles Leclerc il quale (cortesie di facciata a parte lungo le ultime settimane dello scorso anno) ha davvero tutto da perdere nell'operazione. Dovesse essere Hamilton a riportare la Ferrari al titolo piloti (o a precederlo in classifica al termine di una stagione simile per competitività a quella terminata a Yas Marina), il monegasco si troverebbe in una sorta di vicolo cieco ma soprattutto ancora a quattro (forse cinque...) titoli iridati dal suo quasi coetaneo Max Verstappen (l'olandese è di due sole settimane più... vecchio di lui). Dalla pre alla postdestinazione, insomma! D'altra parte, in tempi recenti la sesta stagione in rosso che Leclerc si appresta ad affrontare, è stato il capolinea-limite del suo primo compagno di squadra in Ferrari Sebastian Vettel (2015-2020), mentre il suo predecessore(di Seb) Fernando Alonso si è fermato al traguardo del lustro (2010-2014) e Carlos Sainz non è andato oltre il quadriennio 2021-2024.