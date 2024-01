Rimandati al 2028: "La F1 porterebbe valore al marchio Andretti piuttosto che il contrario".

FORMULA 1

La candidatura del sessantunenne figlio di Mario non ha superato le perplessità di Formula One e delle dieci squadre del Mondiale

© Andretti Autosport Michael Andretti e il suo team devono per ora rinunciare al sogno americano, o meglio al sogno di un "All American" Team nel Mondiale di Formula Uno. Una bocciatura (o meglio una sfiducia) a tempo, quella decisa dall'organizzatore del Mondiale con la pubblicazione di un corposo e dettagliatissimo comunicato. Nella cui parte finale spicca una "sentenza" circostanziata ma quantomeno opinabile: "Sebbene il nome Andretti porti un certo riconoscimento per i fan della F1, la nostra ricerca indica che la F1 porterebbe valore al marchio Andretti piuttosto che il contrario". Parafrasando un claim pubblicitario di tanti anni fa: porte chiuse alla Renault, nel senso di una power unit del marchio francese sulle monoposto by Andretti dal 2025 ma possibilità intatte (altroché!) per il 2028, nella speranza che tra quattro anni General Motors possa fornire al team la propria power unit, battezzata con uno dei brand del Gruppo: Cadillac, quasi sicuramente. Visto che Andretti Cadillac è la ragione sociale della squadra che il primogenito del campione del mondo del 1978 sta faticosamente cercando di portare nel Mondiale, dopo tantissimi successi nel motorsport a stelle e strisce e il titolo iridato in Formula E l'anno scorso con Jake Dennis.

Dopo aver ricevuto il "placet" federale lo scorso autunno, dopo quello "politico" Michael Andretti e la sua organizzazione non hanno superato il secondo e più insidioso livello: quello "commerciale", gestito dall'Organizzatore del Mondiale. A motivo soprattutto - dell'ostracismo da parte delle dieci squadre attualmente in griglia di partenza, nettamente contrarie a frammentare le proprie entrate relative ai diritti commerciali e in particolare televisivi. Si tratterebbe infatti di allargarne la spartizione, oltretutto in mancanza di un chiaro vantaggio condiviso che consiste nell'ingresso di un nuovo Costruttore (GM appunto) e non semplicemente di un nuovo "concorrente" equipaggiato con una power unit già presente in pista su un’altra monoposto (Alpine). Il piano comunque è solo rinviato e non potrebbe essere diversamente, in una Formula Uno che - già dal 2023 e a lungo termine - ha ben tre GP sul suolo degli Stati Uniti: Miami, Austin e Las Vegas.

A seguire, la traduzione del comunicato con il quale Formula One ha rimandato Andretti-Cadillac al 2028:

INTRODUZIONE

1. Il 22 marzo 2023, la FIA ha pubblicato un invito a presentare domanda per partecipare al Campionato del Mondo FIA di Formula Uno, al quale hanno risposto quattro richiedenti, tra cui Andretti Formula Racing, LLC. La FIA ha condotto un processo di valutazione iniziale, che includeva sia una domanda scritta e un elemento di risposta che un incontro di persona.

2. Il 2 ottobre 2023 la FIA ha annunciato di essere soddisfatta del fatto che la domanda presentata dal Richiedente soddisfacesse i suoi criteri di selezione sotto tutti gli aspetti sostanziali e che, di conseguenza, la FIA ha ritenuto che il Richiedente dovesse passare alla fase successiva del processo concordato come indicato nell'Invito, ovvero una valutazione da parte del Detentore dei diritti commerciali del valore del Richiedente per il Campionato. La procedura indicata nell'Invito prevede che sia la FIA che il Detentore dei Diritti Commerciali debbano prendere in considerazione una domanda idonea per la selezione di un nuovo concorrente.

3. La FIA aveva precedentemente condiviso con noi i materiali presentati da ciascuno dei quattro candidati in risposta all'invito, che avevamo studiato. A seguito dell'annuncio della FIA, il 10 ottobre 2023 abbiamo scritto al richiedente, definendo il processo di valutazione e i dettagli delle considerazioni e del processo decisionale in base al quale avremmo condotto la nostra valutazione commerciale (la lettera di processo). La lettera di procedura conteneva un elenco di domande rivolte al richiedente, alle quali il richiedente ha risposto il 24 ottobre 2023.

4. Dopo aver avuto l'opportunità di esaminare le risposte del richiedente insieme alle nostre deliberazioni, abbiamo successivamente scritto al richiedente il 12 dicembre 2023 estendendo l'invito a un incontro di persona presso i nostri uffici affinché il richiedente presentasse la sua domanda, ma il richiedente non ha accettato questa offerta.

5. Il presente documento riassume il nostro processo di revisione e le principali conclusioni che ne derivano.

Processo di revisione

6. Come contemplato dalla lettera di processo, abbiamo tenuto conto dell'ampia gamma di modi in cui il valore potrebbe essere fornito, compreso il valore per i tifosi, il prestigio e il valore reputazionale dello sport, l'equilibrio competitivo del campionato e gli obiettivi di sostenibilità dello sport. Le principali aree di revisione sono state:

a. considerazione della probabile competitività dell'ingresso del richiedente e del suo impatto sul valore;

b. l'esame degli accordi del richiedente per quanto riguarda la fornitura di Power Unit e l'impatto che tali accordi avrebbero sulle prestazioni concorrenziali del richiedente;

c. ricerca sui potenziali benefici che il Richiedente potrebbe apportare in termini di crescita e coinvolgimento dei fan, nonché una revisione dei materiali equivalenti preparati da C|T Group per conto del Richiedente;

d. consultazione con le principali parti interessate per comprendere il loro punto di vista sul valore che il Richiedente apporterebbe;

e. considerazione dell'impatto operativo sui nostri circuiti esistenti dell'aggiunta di un undicesimo team;

f. considerazione del probabile impatto dell'iscrizione del Richiedente sui risultati finanziari del Detentore dei Diritti Commerciali come indicatore di valore; e

g. considerazione della sostenibilità finanziaria del Richiedente sulla base dei materiali forniti.

7. La nostra valutazione non ha comportato alcuna consultazione con gli attuali team di F1. Tuttavia, nel considerare i migliori interessi del campionato, abbiamo tenuto conto dell'impatto dell'ingresso di un'undicesima squadra su tutti gli stakeholder commerciali del campionato.

Generale

8. Il nostro processo di valutazione ha stabilito che la presenza di un'undicesima squadra non fornirebbe, di per sé, valore al campionato.

9. Ogni undicesima squadra dovrebbe dimostrare che la sua partecipazione e il suo coinvolgimento porterebbero un beneficio al campionato. Il modo più significativo in cui un nuovo concorrente apporterebbe valore è quello di essere competitivo, in particolare gareggiando per il podio e le vittorie in gara. Ciò aumenterebbe materialmente il coinvolgimento dei tifosi e aumenterebbe anche il valore del campionato agli occhi delle principali parti interessate e fonti di reddito come le emittenti e i promotori delle gare.

10. La domanda contempla un'associazione con General Motors (GM) che inizialmente non include una fornitura di PU (Power Unit), con l'ambizione di una piena partnership con GM come fornitore di PU a tempo debito, ma ciò non avverrà prima di alcuni anni. Avere una fornitura di PU GM allegata alla domanda fin dall'inizio ne avrebbe rafforzato la credibilità, sebbene anche un costruttore alle prime armi in collaborazione con un fornitore di PU nuovo concorrente avrebbe dovuto superare una sfida significativa. La maggior parte dei tentativi di stabilire un nuovo costruttore negli ultimi decenni non hanno avuto successo.

11. Il 2025 sarà l'ultimo anno dell'attuale ciclo regolamentare e il 2026 sarà il primo anno del ciclo successivo, per il quale sarà necessaria un'auto completamente diversa dal ciclo precedente. Il richiedente propone, in qualità di costruttore alle prime armi, di progettare e costruire un'auto secondo i regolamenti del 2025, e poi l'anno successivo di progettare e costruire un'auto completamente diversa secondo i regolamenti del 2026. Inoltre, la ricorrente propone di tentare di farlo dipendendo da una fornitura obbligatoria da parte di un produttore di PU rivale, che sarà inevitabilmente reticente a estendere la sua collaborazione con la ricorrente oltre il minimo richiesto, mentre la ricorrente persegue la sua ambizione di collaborare con GM come fornitore di PU a lungo termine, il che un fornitore obbligatorio di PU considererebbe un rischio per la sua proprietà intellettuale e il suo know-how.

12. Non riteniamo che vi siano i presupposti per l'ammissione di un nuovo candidato nel 2025, dato che ciò comporterebbe che un concorrente alle prime armi costruisca due auto completamente diverse nei suoi primi due anni di esistenza. Il fatto che la ricorrente proponga di procedere in tal senso ci dà motivo di dubitare della loro comprensione della portata della sfida in questione. Sebbene un'iscrizione nel 2026 non affronterebbe questo problema specifico, è tuttavia vero che la Formula 1, in quanto apice del motorsport mondiale, rappresenta una sfida tecnica unica per i costruttori di natura che il richiedente non ha affrontato in nessun'altra formula o disciplina in cui ha precedentemente gareggiato, e propone di farlo con una dipendenza da una fornitura obbligatoria di PU nei primi anni della sua partecipazione. Su questa base, non riteniamo che il richiedente sarebbe un partecipante competitivo.

13. Entrare in questo sport come nuovo produttore di PU è anche una sfida enorme, con cui le principali case automobilistiche hanno lottato in passato, e che può richiedere a un produttore un certo numero di anni di investimenti significativi per diventare competitivo. GM ha le risorse e la credibilità per essere più che in grado di tentare questa sfida, ma il successo non è assicurato.

Conclusioni della valutazione commerciale

14. Il nostro processo di valutazione ha stabilito che la presenza di un'11a squadra non darebbe, di per sé, valore al campionato. Il modo più significativo in cui un nuovo concorrente apporterebbe valore è quello di essere competitivo. Non crediamo che il Richiedente sarebbe un partecipante competitivo.

15. La necessità per qualsiasi nuova squadra di prendere un rifornimento obbligatorio di power unit, potenzialmente per un periodo di diverse stagioni, sarebbe dannoso per il prestigio e la posizione del campionato.

16. Sebbene il nome Andretti porti un certo riconoscimento per i fan della F1, la nostra ricerca indica che la F1 porterebbe valore al marchio Andretti piuttosto che il contrario.

17. L'aggiunta di un'undicesima squadra comporterebbe un onere operativo per i promotori di regate, sottoporrebbe alcuni di essi a costi significativi e ridurrebbe gli spazi tecnici, operativi e commerciali degli altri concorrenti.

18. Non siamo stati in grado di identificare alcun effetto positivo significativo atteso sui risultati finanziari di CRH, come indicatore chiave del puro valore commerciale del campionato.

19. Sulla base del ricorso così com'è, non riteniamo che la ricorrente abbia dimostrato di apportare un valore aggiunto al campionato. Concludiamo che la domanda del Richiedente di partecipare al Campionato non dovrebbe essere accolta.

20. Guarderemmo in modo diverso a una domanda per l'ingresso di una squadra nel campionato 2028 con una power unit GM, sia come team ufficiale GM che come team cliente GM che progetta internamente tutti i componenti consentiti. In questo caso ci sarebbero ulteriori fattori da considerare per quanto riguarda il valore che il richiedente apporterebbe al campionato, in particolare per quanto riguarda l'ingresso di un nuovo prestigioso OEM nello sport come fornitore di PU.