Analogie e differenze: Ferrari affina a Barcellona la "chimica" Hamilton e Leclerc

Seconda giornata di test TPC (Test Previous Car) in pieno svolgimento per la Ferrari a Barcellona. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si dividono i compiti tra sessione mattutina e pomeridiana (in quest'ordine di apparizione in pista nel Day 1 di martedì 28 gennaio). Poche le notizie che trapelano dal Montmelò, dato che le prove si svolgono a porte chiuse. Al di là del lavoro specifico, si può ipotizzare un lavoro di ampio respiro per Leclerc (al via della sua settima stagione nella Scuderia) che conosce bene la SF-23 impiegata in questi giorni e da lui guidata in gara nel Mondiale di due anni fa.