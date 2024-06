Alpine e Ocon, separazione consensuale a fine stagione

FORMULA 1

Decisiva la responsabilità del 27enne pilota di Évreux nell'incidente con il compagno di squadra Gasly a Montecarlo

© Getty Images Le conseguenze specifiche dell'incidente tra Esteban Ocon e Pierre Gasly nelle convulse fasi del primo via di Montecarlo e la difficile convivenza tra i due piloti francesi hanno convinto BWT Alpine F1 Team alla separazione consensuale tra il team bleu ed Esteban al termine della stagione in corso. A concludersi il prossimo 8 dicembre ad Abu Dhabi srà una collaborazione quinquennale tra il team ed Esteban che ha fin quai avuto il suo apice nella rocambolesca vittoria di neò Gran Premio d'Ungheria del 2021. Ocon e Alpine hanno conquistato insieme altri due passaggi sul podio, con il secondo posto nel Gran Premio di Sakhir del 2020 (primo podio assoluto per Esteban) e il terzo nel Gran Premio di Monaco dello scorso anno.

© Getty Images

Esteban Ocon: "È stato un periodo significativo della mia vita correre in questo team in Formula 1. Anche se sono qui da cinque anni come pilota a tempo pieno, la mia carriera professionale è iniziata a Enstone quando ero un adolescente, quindi sarà sempre un posto speciale per me. Abbiamo avuto alcuni grandi momenti insieme, alcuni momenti difficili, e sono certamente grato a tutti i membri del team per questi momenti memorabili. Annuncerò i miei piani molto presto ma, nel frattempo, il mio obiettivo è quello di portare a termine questa squadra e avere un resto della stagione di successo".

Bruno Famin, Team Principal: "Vorremmo innanzitutto ringraziare Esteban per il suo impegno con la squadra negli ultimi cinque anni. Durante il suo periodo, abbiamo celebrato insieme alcuni momenti fantastici, il migliore dei quali è arrivato al Gran Premio d'Ungheria 2021 con una memorabile vittoria in gara. Abbiamo ancora sedici gare da affrontare insieme nel 2024 e un obiettivo chiaro: continuare a lavorare instancabilmente come squadra per spingere per ottenere i migliori risultati in pista. Auguriamo a Esteban il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera di pilota, quando arriverà quel momento".