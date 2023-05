PROGETTI

Lo spagnolo dell'Aston Martin contento dell'arrivo della Honda: "Il potenziale per vincere c'è"

© Getty Images Fernando Alonso ha accolto con soddisfazione l'arrivo della Honda come fornitore delle power unit al team Aston Martin, anche se solo tra tre anni. "Non so cosa farò nel 2026. Mi sento motivato, in forma e ancora veloce. E se continuo a divertirmi non voglio fermarmi. Ma arriverà un giorno in cui le cose potrebbero cambiare e deciderò di appendere il casco al chiodo. Ma c'è tempo", ha detto lo spagnolo.

Vedi anche Formula 1 Alonso punta su Montecarlo: "Sulle piste dalle velocità meno elevate possiamo vincere" "L'arrivo di Honda è importante, dimostra l'impegno di Aston Martin per diventare un team vincente. Unico modo per essere al 100% certi di avere il controllo totale del pacchetto. Il potenziale per vincere c'è", ha aggiunto Alonso.

Sul weekend di gara a Monaco: "Non penso ci sarà un grande cambiamento da Baku per noi, vedo bene la Ferrari. Ma direi una bugia se dicessi che arrivo qui senza sperare di fare bene. Io attaccherò più che mai. Il meteo? Non m'interessa".