Alfa Romeo sceglie la linea della continuità con Raikkonen e Giovinazzi: Mick Schumacher destinato alla Haas

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

La fiducia al pilota finlandese e di quello italiano nel team Alfa Romeo Racing per il Mondiale 2021 era praticamente certa da un paio di settimane e diventa ufficiale alla vigilia del terzo GP "italiano" di questo Mondiale. Raikkonen e Giovinazzi faranno coppia fissa per la terza stagione consecutiva. Praticamente sicuro a questo punto il debutto di Mick Schumacher nel Mondiale con il Team Haas

Prima il rinnovo della partnership tra Sauber e Alfa Romeo, poi la conferma dell'attuale formazione. Una mossa attesa da giorni e che servirà anche a sbloccare il mercato piloti, con Mick Schumacher a questo punto "sicuro" di un posto nel team Haas per il proprio debutto in Formula Uno nel 2021, sotto l'ala protettiva della Ferrari, visto che il team americano, insieme ad Alfa Romeo, utilizza la power unit di Maranello. Due squadre che tra l'altro (un po' in linea con la stagione grigia... delle Rosse) nella volata finale che inizia questo weekend a Imola si giocano il terzultimo ed il penultimo posto nel Mondiale Costruttori: 5 punti all'attivo per Alfa Romeo, 3 per Haas, con la Williams a quota zero e qundi... non troppo distante.

Dei cinque punti messi fin qui insieme dall'Alfa, tre rappresentano il contributo di Giovinazzi, sedicesimo della generale appena davanti a Raikkonen. Nono nel GP d'Austria che ha aperto il Mondiale poco meno di quattro mesi fa (e poi decimo al Nueburgring), l'italiano proseguirà la sua associazione con un team che gli ha offerto (nel 2017) la possibilità di debuttare nel Mondiale al GP d'Australia - ripetendo poi l'esperienza in quello della Cina- in sostituzione del titolare Pascal Wehrlein. Restando poi nel team come terzo pilota fino a tutto il 2018 e ricoprendo lo stesso ruolo (che occupa tutt'ora) come riserva di Leclerc e Vettel. Nel GP dell'Emilia-Romagna, il pilota di Martina Franca stabilirà (grazie alle anomalia di questa stagione) un piccolo ma significativo primato, diventando il primo pilota italiano a prendere parte a tre GP sul suolo nazionale in una sola stagione.

Ben più eclatante il record che Kimi Raikkonen (nono un mese e mezzo fa al Mugello detiene e migliora da qualche GP: quello del maggior numero di prove valide per il Mondiale disputate, che Iceman ha strappato a Rubens Barrichello, che a Imola porterà a quota 327 e per il quale (pur non importandogliene apparentemente granchè), Kimi deve "temere" nel vicino futuro la minaccia del solo Fernando Alonso che nel 2021 tornerà nel Mondiale ripartendo da quota 312.

Ad Imola intanto il finlandese e l'italiano saranno impegnati appunto nel provare ad allungare nei confronti della Haas, per consolidare quello che ) se confermato a fine stagione) sarebbe per la terza stagione consecutiva l'ottavo posto nel Mondiale Costruttori: massimo traguardo raggiungibile quest'anno, visto che il settimo è distante... settantadue punti, saldamente occupato da Alpha Tauri a quota 77, appunto.