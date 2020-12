Albon versione cartoon: il casco speciale per il GP di Abu Dhabi

Una casco portafortuna, si spera. Alexander Albon scenderà in pista nel weekend ad Abu Dhabi con una nuova livrea in versione cartoon. Il classico disegno del pilota Red Bull è stato rivisto da Massimo Dante, in arte Mad56, che l'ha realizzato con i pennarelli. Il thailandese si deve guadagnare la riconferma dal team per la prossima stagione e il nuovo casco potrebbe dargli una spinta in più per mettersi in mostra.