adidas, accordo con OMP per vestire Antonelli e Russell in Mercedes

La partnership coniuga la consolidata competenza di adidas nel design guidato dalla ricerca delle prestazioni con i decenni di esperienza di OMP nella sicurezza e nell'innovazione per le corse automobilistiche. Facendo leva sui rispettivi punti di forza, entrambi i marchi realizzeranno racewear in grado non solo di venire incontro alle esigenze estreme di questo sport, ma anche di offrire a piloti e team il comfort, la sicurezza e la performance richiesti per eccellere sotto pressione.