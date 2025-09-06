A Monza nasce il "Bosco dei piloti": Domenicali pianta il primo albero

LA RUSSA: “UN PICCOLO GESTO PER NOI MA UN GRANDE MESSAGGIO PER TUTTI GLI APPASSIONATI DI MOTORSPORT E FORMULA1”

“Un piccolo gesto per noi che ci ritroviamo qui oggi ma un grande messaggio per tutti gli appassionati di motorsport e Formula1 ovunque siano e qualunque età abbiano”, ha dichiarato il Presidente eletto di ACI, La Russa. “La speranza – ha sottolineato La Russa - che questi alberi - le cui radici esprimono il sostegno e l’ispirazione che ci vengono dal passato, i cui fusti danno forma e forza al presente, i cui rami custodiscono la nostra speranza per il futuro - siano il simbolo più vivo e vitale della missione alla quale tutti noi abbiamo scelto di dedicare le nostre energie migliori: regalare all’Autodromo Nazionale Monza un futuro davvero degno del suo straordinario, indimenticabile passato”.