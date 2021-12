Extreme E, l'epilogo nel Dorset (Regno Unito): sfida Rosberg-Hamilton per il titolo

Jurassic X Prix

Il Jurassic X Prix che chiude la prima stagione sarà in diretta su Mediaset

Nel weekend (diretta su Mediaset) ultima gara della prima stagione di Extreme E: a Dorset (Regno Unito) il Jurassic X Prix sarà gara decisiva per il campionato. Il team Rosberg guida la classifica con 129 punti ma il team X44 di Lewis Hamilton con 113 punti ha ancora chance di vincere il campionato, magari per addolcire l'incredibile epilogo nel Mondiale F1. Dietro Andretti United Extreme E (93 punti) e JBXE di Jenson Button (92 punti) si daranno battaglia per il podio finale. extreme-e.com

Alejandro Agag, fondatore e CEO di Extreme E, ha dichiarato: "La gara si preannuncia emozionante e non vedo l'ora di vedere le squadre darsi battaglia. Con un'alta probabilità di pioggia prevista, i piloti affronteranno la nuova sfida di un percorso bagnato e fangoso, che potrebbe davvero rendere le cose più vivaci nella battaglia per il campionato”.

La gara finale si svolgerà presso la base del Ministero della Difesa britannico a Bovington nel Dorset e su un terreno del tutto nuovo per i SUV Odyssey 21: una superficie mista di argilla, sabbia, ghiaia e fango che darà problemi di aderenza ai piloti.

LA PROGRAMMAZIONE

Sabato 18 dicembre

Dalle ore 11 alle 13: Qualifiche 1 in streaming su Sportmediaset.it

Dalle ore 14 alle 16: Qualifiche 2 in streaming su Sportmediaset.it



Domenica 19 dicembre

Dalle ore 11 alle 12.30: Semifinale in streaming su Sportmediaset.it

Dalle ore 13 alle 15: Gara su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it