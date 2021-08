Extreme E da record: per la prima volta il motorsport in Groenlandia

da oggi su mediaset

Si comincia oggi su Mediaset: prove e semifinali su Sportmediaset.it, la gara domenica su Canale 20

Lo sbarco dell'Extreme E in Groenlandia, terza prova del Mondiale (diretta su Mediaset), segna una prima assoluta: mai una gara del motorsport si era disputata sull'isola più grande del mondo, sette volte la superficie dell'Italia. Ma non sarà una competizione fine a se stessa, come sempre il campionato dei SUV elettrici vive a stretto contatto con le tematiche ambientali. twitter

Dieci giorni fa sulla parte più alta della calotta (oltre 3.000 metri) per la prima volta si è vista la pioggia e non, come al solito neve e ghiaccio: segno tangibile dei problemi del cambiamento climatico.

L'Extreme E è veicolo di sensibilizzazione in 180 Paesi, promuovendo la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili: sport, spettacolo, ecologia e impegno sociale si intrecciano, con la bandiera a scacchi che sventolerà non solo per chi vince ma anche per il Pianeta. Sarà così anche all'Arctix X Prix.

LA PROGRAMMAZIONE SU MEDIASET

Venerdì 27/8

Dalle 21.00: Shakedown su Sportmediaset.it

Sabato 28/8

Dalle 13.30: Qualifiche 1 su Sportmediaset.it

Dalle 18: Qualifiche 2 su Sportmediaset.it

Domenica 29/8

Dalle 12.00: Semifinali 1 e 2 su Sportmediaset.it

Dalle 16.00: Gara su Canale 20 e Sportmediaset.it