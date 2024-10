Volvo presenta l'auto a prova di proiettile

Esternamente è una XC90 in tutto e per tutto, come quelle che siamo abituati a vedere per le strade, ma in realtà non è così, perché in realtà Volvo ha realizzato un'auto blindata in grado di resistente ad assalti armati così come a proiettili di diverso calibro, sparati da più angolazioni. Si tratta di una Volvo in grado di salvaguardare l'incolumità degli occupanti in situazioni di criminalità da strada pensata per territori come l’America Latina, infatti un terzo delle vetture blindate del 2023 sono state destinate al Brasile, anche se le richieste iniziano ad aumentare in tutto il mondo.