WEC, ufficiale: Valentino Rossi correrà il Mondiale 2024

Ora è ufficiale: Valentino Rossi sarà al via del Mondiale Endurance 2024. Dopo due anni nel GT World Challenge il pilota di Tavullia farà il salto nel WEC, come confermato dal primo elenco di partecipanti pubblicato dagli organizzatori. Rossi guiderà nella nuova categoria LMGT3 al volante di una Bmw M4 del team WRT, naturalmente col numero 46. Sarà il primo ex pilota della MotoGP nella storia a correre full time nel World Endurance Championship.