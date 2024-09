Stellantis porta Leapmotor International in Europa

A MILANO

Due modelli: debutto con C10 e T03

© Ufficio Stampa In questi giorni a Milano si sta svolgendo il primo Media Drive europeo dei modelli C10 e T03 del brand Leapmotor, una delle aziende cinesi leader in campo tecnologico che vanta la più rapida crescita nel settore dei veicoli a nuova energia (NEV). L’evento, che si snoda tra la capitale dell’innovazione e del design italiano e l’incantevole Lago Maggiore, segna così il debutto ufficiale di Leapmotor International in Europa.

Si tratta della prima partnership globale nel settore dei veicoli elettrici tra una casa automobilistica tra le più importanti al mondo e un OEM cinese specializzato in NEV. In particolare, la joint venture in quote 51:49 guidata da Stellantis mira a incrementare ulteriormente le vendite di Leapmotor in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, beneficiando al contempo della consolidata presenza commerciale di Stellantis sui mercati internazionali per aumentare le vendite del brand Leapmotor in altre regioni.

Forte di un esclusivo modello di integrazione verticale e di un’ampia gamma di capacità interne a livello di ricerca, sviluppo e produzione, Leapmotor porta sul mercato i migliori prodotti EV della categoria, in modo economicamente competitivo e con l’impiego delle più innovative tecnologie attualmente disponibili. Il suo modello di business è estremamente agile, flessibile e scalabile consentendo di rispondere velocemente alle esigenze del mercato in continua evoluzione. Allo stesso modo, Stellantis vanta un patrimonio di quasi 130 anni di storia nel settore, il know-how di 14 brand internazionali e la sua presenza globale che si traduce in dipendenti di oltre 170 nazionalità, operazioni commerciali in più di 130 mercati, siti produttivi in oltre 30 Paesi e una capillare rete di vendita e post-vendita caratterizzata dai più alti standard di affidabilità e qualità.

Infine, la creazione della joint-venture tra Leapmotor e Stellantis rappresenta un grande passo in avanti per contribuire ad affrontare l’urgente problema del riscaldamento globale attraverso modelli BEV all’avanguardia, in grado di competere con i brand cinesi nei mercati chiave di tutto il mondo. Senza contare che Stellantis intende sfruttare l’ecosistema EV di Leapmotor in Cina, altamente innovativo ed efficiente in termini di costi, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi chiave di elettrificazione fissati nel piano strategico Dare Forward 2030, rimanendo aperta a esplorare ulteriori sinergie con il proprio partner.