Stellantis inaugura la prima gigafactory in Francia

TRANSIZIONE ELETTRICA

Investimento complessivo di 7,3 miliardi di euro

© Getty Images "Siamo nel futuro, è un grande progetto europeo", così John Elkann ha inaugurato la prima gigafactory nel nord della Francia, a Billy-Berclau/Douvrin. Un passo importante per la transizione all'elettrico che vede coinvolte in una joint venture Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies. ACC, "Automotive Cells Company", è un nuovo colosso nel settore delle batterie per auto elettriche. L'impianto ha un'estensione di 60.000 mq, con una prima linea di produzione con una capacità di oltre 13 GWh per raggiungere la capacità di 40 GWh al 2030, con la creazione circa 2.000 posti di lavoro diretti entro il 2030.

Il progetto prevede la costruzione di altri due poli, uno in Germania a Kaiserslautern e uno in Italia a Termoli. Tantissimi i soldi investiti: progetto da 7,3 miliardi di euro, di cui circa 1,3 miliardi di investimenti pubblici.

La Acc è un'iniziativa lanciata nel 2020 con lo scopo di produrre cellule e moduli per lo stoccaggio di energia, che vengono poi assemblati per costruire le batterie per auto.

"Questa inaugurazione è il culmine degli sforzi intrapresi nel corso di diversi anni per creare ACC, con l'obiettivo di farne un leader europeo nel settore delle batterie, basato su una tecnologia sviluppata in Francia”, le parole di Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis.