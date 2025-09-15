Sparco back to school: 400 euro ai dipendenti per la scuola dei figli

Sparco azienda modello con l'iniziativa "Back to school". Da quest'anno i dipendenti avranno un bonus di 400 euro per ogni figlio che frequenta la scuola, dalla prima media alla quinta superiore. Questo è quanto stato deciso nel piano Welfare 2025 che ha l’obiettivo di rafforzare il supporto a dipendenti e famiglie, con iniziative pensate per valorizzare il benessere e la crescita individuale. Le nuove misure si affiancano a quelle già confermate nel piano 2024. "Il welfare aziendale non è solo un investimento nei nostri dipendenti, ma un passo verso un modello di impresa che valorizza le persone e il territorio. Queste iniziative rappresentano l’inizio di un percorso virtuoso, che ogni anno ci porterà ad ampliare il ventaglio di opportunità offerte", ha dichiarato Aldino Bellazzini, Presidente e Amministratore Delegato di Sparco. "Con un fatturato in costante crescita e una forte vocazione all’export, Sparco dimostra che competitività e responsabilità sociale possono convivere, contribuendo a un futuro sostenibile per le persone, l’azienda e la comunità".