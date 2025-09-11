La "pazza" sfida di Amos: il Safari Rally con una Ferrari 308

Il viaggio di SEASE e Automobili Amos nasce da una visione comune dove le passioni ispirano uno stile di vita all’insegna di avventure che arrichiscono l’anima. Condividono gli stessi codici estetici, in cui eleganza e performance trovano un equilibrio perfetto grazie al design e all’innovazione. L’ approccio ‘restomod’ di Automobili Amos che modernizza estetica e prestazioni dell’iconica Lancia Delta con il progetto Futurista e Safarista, si riflette nel guardaroba contemporaneo di SEASE in cui i codici della tradizione evolvono attraverso design e funzionalità. I due brand fanno dell’uso di materiali innovativi e performanti un caposaldo per la realizzazione di un prodotto di qualità e di eccellenza Made in Italy. SEASE porta la propria visione lifestyle attraverso il design della livrea e lo sviluppo di un kit dedicato per il team impegnato nella sfida tra i paesaggi kenioti.