L'EVENTO

La Maserati GT2 Stradale debutta al TUTTO BENE Hillclimb

12 Set 2025 - 15:07
14 foto

Si è svolta la seconda edizione di “TUTTO BENE Hillclimb”, l’evento esclusivo che celebra la passione automobilistica attraverso un’esperienza unica, capace di unire cultura, design e lifestyle.

Lungo le spettacolari curve che dal Lago Maggiore conducono al Mottarone, Maserati ha preso parte a questa affascinante cronoscalata non competitiva con un esemplare della GT2 Stradale. È stata, infatti, una Maserati GT2 Stradale con carrozzeria Giallo Genio e interni nero/grigio, a rubare la scena, facendo vibrare l’asfalto della Hillclimb. Niente cronometri né gare di velocità però: lo spirito è racchiuso nel claim “slow down to go fast”, ovvero il piacere di guida come esperienza consapevole, immersa nel paesaggio e condivisa tra appassionati.

Ideato dallo studio di design BorromeoDeSilva, in collaborazione con Race Service, l’emozionate “TUTTO BENE Hillclimb” si è sviluppata lungo la storica Strada Borromea, un suggestivo percorso privato di oltre 7 km che da Gignese – poco sopra Stresa (NO) – conduce fino alla vetta del Mottarone, e che ha visto la partecipazione di circa 80 vetture, contemporanee e classiche: dalle icone più rappresentative dell’automobilismo italiano a modelli più semplici, ma significativi, unite dal motto “only cool cars allowed”.  

Su questo tracciato la Maserati GT2 Stradale ha fatto emozionare il pubblico con le sue doti dinamiche e l’inconfondibile sound del motore Nettuno.

La nuova GT2 Stradale rappresenta l’evoluzione della sportività non solo in pista. Nata come la versione omologata per la strada della Maserati GT2, che ha riportato la Casa del Tridente a competere e vincere nei campionati a ruote coperte, la GT2 Stradale è un mix dei due iconici mondi Maserati, quello dell’eleganza e quello delle corse, incarnando l’anima racing del Marchio e offrendo al contempo comfort e piacere di guida per l’uso quotidiano. Con una potenza di 640 CV, uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e una velocità massima superiore a 320 km/h, la GT2 Stradale si distingue anche per un peso ridotto di 60 kg rispetto all’antenata MC20. Grazie allo straordinario motore V6 Nettuno che, in quest’ultima configurazione, raggiunge i 640 CV (471kW), GT2 Stradale è la più potente Maserati con motore termico guidabile su strada.

Con la partecipazione al “TUTTO BENE Hillclimb”, Maserati ha confermato il proprio ruolo da protagonista nell’automobilismo contemporaneo, unendo tradizione e innovazione in un contesto esclusivo che intreccia paesaggi iconici, eccellenza italiana e pura passione automobilistica.
La GT2 Stradale, sintesi ideale tra il mondo delle corse e l’eccellenza del Made in Italy, ha interpretato con autorevolezza lo spirito dell’evento, riaffermando l’impegno del Marchio nel portare su strada le emozioni e le prestazioni che da sempre contraddistinguono il Tridente.

