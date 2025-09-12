La Maserati GT2 Stradale debutta al TUTTO BENE Hillclimb

La nuova GT2 Stradale rappresenta l’evoluzione della sportività non solo in pista. Nata come la versione omologata per la strada della Maserati GT2, che ha riportato la Casa del Tridente a competere e vincere nei campionati a ruote coperte, la GT2 Stradale è un mix dei due iconici mondi Maserati, quello dell’eleganza e quello delle corse, incarnando l’anima racing del Marchio e offrendo al contempo comfort e piacere di guida per l’uso quotidiano. Con una potenza di 640 CV, uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e una velocità massima superiore a 320 km/h, la GT2 Stradale si distingue anche per un peso ridotto di 60 kg rispetto all’antenata MC20. Grazie allo straordinario motore V6 Nettuno che, in quest’ultima configurazione, raggiunge i 640 CV (471kW), GT2 Stradale è la più potente Maserati con motore termico guidabile su strada.