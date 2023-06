Road to Le Mans: in viaggio con la Ferrari Purosangue

Da Maranello a Le Mans. Dalla sede della Ferrari allo storico circuito de la Sarthe. 1200 km al volante di una Ferrari Purosangue inseguendo un sogno italiano che si è avverato: la vittoria della corsa più famosa al mondo, la 24 Ore. A riuscirci Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado con la 499P numero 51. Un successo storico per il Cavallino Rampante che si presentava al via della gara nella classe regina cinquanta anni dopo l'ultima volta. Con Vicky Piria abbiamo risalito il nord Italia per poi arrivare a nord ovest della Francia passando il traforo del Frejius: tutto alla guida della macchina più desiderata del momento.