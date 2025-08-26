Restyling per la Peugeot 308: nuovo frontale

Si aggiorna anche la versione station wagon
© Ufficio Stampa
Da diversi decenni, Peugeot è un attore chiave nel mercato europeo delle berline e delle station wagon del segmento C, offrendo modelli rinomati per il loro design distintivo, il piacere di guida e il comportamento dinamico su strada. La Peugeot 308 ha fatto parte di questo patrimonio, classificandosi tra i modelli più venduti del segmento in numerosi paesi.
Oggi, la nuova Peugeot 308 eleva il piacere di guida a un livello completamente nuovo, con un nuovo design spettacolare, qualità dinamiche uniche, una gamma di propulsori che soddisfano tutte le esigenze più che mai - tra cui una Peugeot E-308 ancora più efficiente - e una nuova gamma di servizi che garantiscono che questa esperienza eccezionale continui in tutta tranquillità.
Peugeot propone i nuovi modelli Peugeot 308 e 308 SW con quattro opzioni di propulsione – elettrica, ibrida plug-in, ibrida e diesel – e cinque allestimenti, Style, Allure, GT e Business e GT Exclusive.
Progettate in Francia e prodotte nello stabilimento di Mulhouse, le nuove Peugeot 308 sono l'espressione dell'eccellenza francese.
Come tutti i veicoli elettrici, a combustione e ibridi di Peugeot, sia passeggeri che veicoli commerciali leggeri, i nuovi modelli Peugeot 308 beneficiano della Peugeot ELECTRIC PROMISE, progettata per rassicurare i clienti sull'affidabilità e la durata delle batterie dei suoi modelli elettrici:
8 anni / 160.000 km di garanzia sul veicolo grazie al programma Peugeot CARE.
Saranno disponibili a partire dall'autunno 2025.
Per la prima volta su una Peugeot, un design frontale illuminato
Di grande impatto, esalta ulteriormente la personalità unica di Peugeot 308 e 308 SW. L'emblema Peugeot, illuminato per la prima volta, è al centro di questo frontale rinnovato, riaffermando con orgoglio l'espressione del Marchio. Il radar di prossimità, discretamente nascosto dietro l'emblema, rimane invisibile all'utente garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza.
Sopra l'emblema, una serie di filamenti luminosi mette in risalto elegantemente la calandra ed estende l'illuminazione della Peugeot 308 verso i nuovi fari, sottolineando così la solida statura della vettura.
L'assetto generoso della nuova Peugeot 308 è accentuato dalla spalla rinforzata dall'inizio dei parafanghi alla fine della parte anteriore, che si estende dai fari.
La forma trapezoidale della parte inferiore del nuovo paraurti è inoltre fortemente ancorata alla strada delle nuove Peugeot 308, completata dalle prese d'aria su entrambe le estremità.
Design ed efficienza: queste prese d'aria alle estremità del nuovo paraurti guidano il flusso d'aria verso l'interno dei passaruota, rendendo i nuovi modelli Peugeot 308 tra i più aerodinamici del segmento. Questa ottimizzazione contribuisce a ottimizzare i consumi di carburante e, con i motori ibridi plug-in ed elettrici, l'autonomia.
La nuova calandra presenta un trattamento in tinta con la carrozzeria, perfettamente integrato nella carrozzeria, in linea con gli ultimi modelli Peugeot. Su tutte le nuove PEUGEOT 308, gli elementi della griglia sono più larghi al centro per ottimizzare il flusso d'aria e diventano più densi verso i lati, esaltandone la presenza visiva. L'allestimento GT è dotato di serie di un frontale illuminato per sottolinearne ulteriormente il carattere distintivo.
Commenti (0)