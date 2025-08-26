Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
ATLETICA

Fabbri e Furlani in pedana a Zurigo nella prima giornata di finali della Diamond League

Nella seconda Fassinotti nell'alto, Diaz nel triplo, Zenoni nei 1500, Bruni nell'asta, Folorunso nei 400 H e Iapichino nel lungo

di Redazione Sprintnews
26 Ago 2025 - 12:41
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Leonardo Fabbri e Mattia Furlani saranno impegnati rispettivamente nel peso e nel lungo, della prima giornata di finali della Diamond League 2025 che si disputerà mercoledì 27 agosto a Zurigo, in cui si assegneranno 5 dei 32 Trofei di specialità in palio, mentre i rimanenti saranno aggiudicati giovedì 28 con la presenza in gara di altri 6 italiani, Marco Fassinotti nell'alto, Andy Diaz nel triplo, Marta Zenoni nei 1500, Roberta Bruni nell'asta, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli e Larissa Iapichino nel lungo.

La competizione inaugurale di domani sarà quella del getto del peso maschile che vedrà impegnato Leonardo Fabbri, primatista stagionale mondiale nella disciplina con 22.82, che cercherà di replicare il successo del 2024 a Bruxelles, quando realizzò anche il nuovo record italiano con 22.98, affrontando gli statunitensi Joe Kovacs, Adrian Piperi e Payton Otterdahl, il giamaicano Rajindra Campbell, il neozelandese Tom Walsh e lo svizzero Stefan Wieland.

© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Mattia Furlani, fenomenale 20enne talento dell'atletica italiana, forte dei 5 podi negli ultimi 5 grandi campionati internazionali dall'inizio del 2024 con su tutto il titolo mondiale al coperto in marzo a Nanchino, proverà invece a vincere la sua prima gara di Diamond League nel salto in lungo uomini che gli assegnerebbe anche il trofeo annuale, contro avversari di enorme spessore quali su tutti il greco Miltiadis Tentoglou, ma anche i giamaicani Carey McLeod e Wayne Pinnock, lo svizzero Simon Ehammer e l'australiano Liam Adcock che gli tolse, proprio a Roma in occasione del Golden Gala 2025, la gioia della prima vittoria Diamond all'ultimo tentativo.

© Getty Images

© Getty Images

Marco Fassinotti sarà il primo azzurro a gareggiare nella seconda e ben più consistente giornata di giovedì 28, che vedrà l'assegnazione dei 27 residui Trofei della Diamond tra cui appunto il salto in alto maschile, dove il 36enne atleta italiano affronterà l'oro e l'argento delle Olimpiadi di Parigi 2024, il neozelandese Hamish Kerr e lo statunitense Shelby McEwen, ma anche il connazionale di quest'ultimo argento ai mondiali di Budapest 2023 dietro a Gianmarco Tamberi, JuVaughn Harrison, il giamaicano Romaine Beckford e l'ucraino Oleh Doroshchuk.

© Getty Images

© Getty Images

Nel salto triplo uomini grande attesa per la prestazione di Andy Diaz, campione europeo e mondiale al coperto questo inverno con anche il nuovo record nazionale di 17,80, reduce però da una stagione all'aperto con qualche problema fisico che lo ha portato in pedana solamente tre volte, con un miglior risultato di 17.19 nella Diamond League di Montecarlo a luglio, e un'ultima apparizione agli Assoluti di Caorle con un poco significativo 16,66. Contro di lui che ha già vinto il Trofeo del Diamante nel 2022 e 2023, l'austriaco Endiorass Kingley, il portoghese Pedro Pichardo, il giamaicano Jordan Scott, l'algerino Mohammed Triki e il burkinabé Fabrice Zango.

© Getty Images

© Getty Images

Marta Zenoni reduce dalla coraggiosa prova nei 1500 metri femminili dell'ultimo meeting della Diamond a Bruxelles, dove per oltre 1000 metri ha corso su ritmi idonei ad attaccare il primato italiano di Sinta Vissa di 3'58"11, per poi chiudere in ogni caso con un buon 4'00"00, metterà certamente in pista ancora una volta tutto il suo talento e la sua determinazione contro avversarie molto forti quali le australiane Catriona Bisset, Linden Hall e Jessica Hull, le keniane Nelly Chepchirchir e Susan Ejore, la francese Agathe Guillemot, l'etiope Birke Hailom, l'irlandese Sarah Healy, le statunitensi Sinclaire Johnson e Heather MacLean, oltre che la svizzera Joceline Wind.

© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Nella finale del salto con l'asta donne Roberta Bruni, in cerca di indicazioni positive dopo il recente rientro in gara seguente all'infortunio di due mesi fa, affronterà le svizzere Lea Bachmann e Angelica Moser, le statunitensi Emily Grove, Katie Moon e Sandi Morris, oltre che la slovena Tina Sutey.

© Getty Images

© Getty Images

Nei 400 ostacoli femminili, Ayomide Folorunso troverà sui blocchi la fenomenale olandese Femke Bol, netta favorita non solo per l'assegnazione del Trofeo del Diamante ma anche e soprattutto per il titolo mondiale a Tokyo in assenza della statunitense primatista del mondo Sydney McLaughlin-Levrone, ma anche la norvegese Amalie Iuel, la giamaicana Andrenette Knight, la belga Naomi Van Den Broeck, la sudafricana Zenej Van Der Walt, la panamense Gianna Woodruff e la slovacca Emma Zapletalova.

© Getty Images

© Getty Images

Larissa Iapichino infine, ultima italiana a gareggiare nel salto in lungo donne, sarà chiamata esattamente come Fabbri che invece sarà il primo, a difendere il Trofeo del Diamante conquistato nelle finali dell'anno scorso a Bruxelles, ma anche a dimostrare che la prestazione non brillantissima di Chorzow sempre in Diamond il 16 agosto scorso, dove si è fermata a 6.61, è stata solo frutto di una giornata poco brillante, trovando in pedana la tedesca Malaika Mihambo, le statunitensi Claire Bryant e Monaè Nichols, la francese Hilary Kpatcha e la svizzera Annik Kalin.

© Getty Images

© Getty Images

fabbri
furlani
diamond league
finali
zurigo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

I più visti di Atletica

Pernici secondo negli 800 metri della Diamond League di Bruxelles

Jacobs: salta il raduno premondiale di Roma per la staffetta 4x100

Doualla dice no ai Mondiali: niente staffetta per la 15enne velocista azzurra

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Verso l'infinito e oltre: il motto di Alice Leccioli riecheggia al Trofeo Sempione

Tamberi, Mondiali a rischio: "Così non ha senso andarci"

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:08
Insulti razzisti a McKennie: la Juve consegna i filmati dello Stadium, provvedimenti in arrivo
13:03
Il Milan ha bisogno di Leao ma niente rischi: Rafa in dubbio per Lecce, il piano di Allegri
12:58
Argentina, lutto per il San Lorenzo: morto 15enne delle giovanili
Rasmus Hojlund
12:55
Hojlund in chiusura: pressing sul Manchester United, prestito con obbligo condizionato
12:41
Fabbri e Furlani in gara nella prima giornata di finali della Diamond League a Zurigo