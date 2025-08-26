Fabbri e Furlani in pedana a Zurigo nella prima giornata di finali della Diamond League

Nel salto triplo uomini grande attesa per la prestazione di Andy Diaz, campione europeo e mondiale al coperto questo inverno con anche il nuovo record nazionale di 17,80, reduce però da una stagione all'aperto con qualche problema fisico che lo ha portato in pedana solamente tre volte, con un miglior risultato di 17.19 nella Diamond League di Montecarlo a luglio, e un'ultima apparizione agli Assoluti di Caorle con un poco significativo 16,66. Contro di lui che ha già vinto il Trofeo del Diamante nel 2022 e 2023, l'austriaco Endiorass Kingley, il portoghese Pedro Pichardo, il giamaicano Jordan Scott, l'algerino Mohammed Triki e il burkinabé Fabrice Zango.