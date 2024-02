Renault Scenic E-Tech Electric eletta Auto dell’anno 2024

LA VINCITRICE

Il risultato è stato annunciato durante una cerimonia al Salone dell’Auto di Ginevra

© ufficio-stampa La regina è lei. La Car of the Year 2024, proclamata al Salone di Ginevra, è la nuova Renault Scenic, 100% elettrica, segno che la mobilità sta cambiando, con 329 voti ha battuto la BMW Serie 5 di ben 21 lunghezze. Staccatissime le altre 5 finaliste con la Peugeot 3008 a completare il podio. A seguire Kia EV9, Volvo EX30, Byd Seal e Toyota C-HR.

La giuria, composta da 61 giornalisti specializzati di 23 paesi europei, ha scelto il crossover francese che è stato rivoluzionato per guardare al futuro. Per la Renault Scenic si tratta di uno storico bis, visto che si era affermata nel 1997 quando aveva l’aspetto di una grande monovolume compatta dalle forme gentili.

© ufficio-stampa

Ora la sfida di Renault ha conquistato il primo importante riconoscimento, il settimo successo in 61 edizioni per la casa francese. Comfort, abitabilità e piacere di guida uniti a un’autonomia che può arrivare fino a 625 km in ciclo wltp, così la Scenic e-tech electric ha sbaragliato la concorrenza.