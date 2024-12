Renault 5 Turbo 3E, il mito rinasce e diventa di serie

Renault 5 Turbo 3E è una rivisitazione delle Renault 5 Turbo e Turbo 2 che unisce prestazioni di alto livello, un’esuberanza consapevole e molteplici riferimenti al mondo delle gare automobilistiche. Il profilo da auto da corsa e le tinte della livrea evocano i colori storici della versione che correva nei rally all’inizio degli anni Ottanta. Renault 5 Turbo 3E, bolide 100% elettrico, sfrutterà il suo design retro-futuristico per integrare un elemento moderno come la presa di ricarica in una delle prese d’aria posteriori, reminiscenza dello stile della “Turbo” originale. La sovrastruttura in carbonio le conferirà leggerezza e massima rigidità, abbinamento indispensabile per una “bomba sportiva” degna di questo nome e di un glorioso passato.