La ricarica lampo di BYD: il SUV "fa il pieno" in 9 minuti

La più grande sfida che l'automobile elettrica deve ancora vincere è quella dei tempi di ricarica. Le attese alla colonnina sono sicuramente più lunghe rispetto a quelle dal benzinaio. Molto più lunghe, a tal punto da indurre gli automobilisti a scartare a priori la scelta di una EV. Una soluzione potrebbe essere arrivata al Salone dell'auto di Parigi, direttamente dalla Cina.

Ci vuole poco

BYD (e chi se no?) si è presentata alla kermesse francese con la nuova Atto 8: SUV a sette posti che si colloca al vertice della gamma per dimensioni e offerta di contenuti. Non è solo una questione di lunghezza e infotainment, su questo modello debutta per la prima volta la ricarica lampo, portata sul mercato dai "cugini" premium di Denza. Secondo quanto dichiarato dal marchio cinese, la Atto 8 è in grado di passare dal 10 al 97% in soli nove minuti.

Fa tanta strada

Parliamo di una tecnologia che potrebbe far rivalutare la maggior parte degli argomenti a sfavore delle elettriche. Sicuramente quelli legati ai tempi di ricarica, considerando che 9 minuti sono sostenibili e accettabili per qualunque tipo di sosta. A maggior ragione se durante un lungo viaggio: la batteria da 115 kWh promette un'autonomia pari a 653 km con una singola carica. Poi c'è da fare i conti con la realtà, ma le premesse sembrano buone. Che sia davvero arrivata la svolta? Lo scopriremo solo guidando.