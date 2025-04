Palm Beach Cavallino Classic, è già 2026: quante novità

È già tempo di pensare al 2026 per Palm Beach Cavallino Classic. Tante le novità annunciate per il più prestigioso Concorso d’Eleganza Ferrari al mondo che è giunto alla 35.esima edizione: l’evento si svolgerà, per la prima volta, nella splendida location The Boca Raton. 13-16 febbraio 2026, le date da segnare sul calendario. Tanti gli appuntamenti da non perdere tra cui una mostra speciale dedicata ai vincitori del Best of Show delle prime 34 edizioni del Cavallino Classic che si terrà presso il The Breakers Resort, luogo dove il Concorso è nato e ha prosperato nel corso degli anni.