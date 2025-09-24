Nuova Toyota Corolla Cross, uno stile più deciso e tanta efficienza

L'abitacolo è stato ridisegnato per offrire un ambiente più raffinato e confortevole. Il pomello del cambio è stato riprofilato per adattarsi meglio alla pulizia e semplicità della plancia ed è stato aumentato anche lo spazio dove poter poggiare gli smartphone arrivando a contenerne comodamente due. Ma i passi avanti non finiscono qui, anche la pulsantiera al volante adesso è stata migliorata, con tasti più rapidi e meglio posizionati per poter meglio gestire gli assistenti alla guida. Mentre il pacchetto multimediale prevede uno schermo touchscreen ad alta definizione da 10,5 pollici, di serie, e, a completare, un quadro strumenti completamente digitale da 12,3 pollici. Tuttavia le grandi migliorie sono nascoste perché per il restyling della Toyota Corolla Cross sono stati utilizzati materiali fonoassorbenti in diverse aree: dal bordo del tetto fin anche dietro al cruscotto (quest'ultimo previsto solo negli allestimenti di segmento superiore).