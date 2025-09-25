Milano-Cortina: Fis rinvia al 21 ottobre decisione su partecipazione atleti russi

La Fis non ha preso alcuna decisione nella riunione di ieri a Zurigo (Svizzera) in merito alla partecipazione di atleti russi e/o bielorussi ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina del 2026. "Se ne è discusso. Non ci sono disaccordi netti, ma ci sono opinioni leggermente diverse, a seconda della provenienza, del coinvolgimento e del ruolo di organizzatore. È stata una lunga discussione", ha dichiarato il presidente della federazione norvegese di sci, Tove Moe Dyrhaug. Si prevede che la decisione verrà presa in una riunione del 21 ottobre. La FIS ha squalificato gli sciatori russi e bielorussi nel febbraio 2022, dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Altre federazioni di biathlon, bob e skeleton, curling, hockey su ghiaccio e slittino li hanno squalificati; l'Unione Internazionale di pattinaggio ha consentito un numero molto limitato di iscrizioni come 'neutrali', così come la federazione di scialpinismo.