L'EVENTO

MV Agusta e Dainese, la passione italiana si ritrova a Livigno

Il 25 e 26 luglio torna il Raduno Ufficiale MV Agusta Dainese: due giorni tra Stelvio, passi alpini, test ride e l’atmosfera unica della località simbolo delle Alpi

13 Lug 2026 - 13:25
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Livigno si prepara ad accogliere la 7ª edizione del Raduno Ufficiale MV Agusta Dainese Livigno, in programma il 25 e 26 luglio, un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote e che continua a crescere edizione dopo edizione.

Organizzato da Dainese Livigno in collaborazione con MV Agusta e APT Livigno, il raduno rappresenta l’incontro perfetto tra due grandi eccellenze del Made in Italy. Da una parte MV Agusta, marchio simbolo del motociclismo italiano nel mondo, dall’altra Dainese, azienda che da oltre cinquant’anni è sinonimo di innovazione, performance e sicurezza per i motociclisti.

Quella del 2026 non è certo una prima volta. Il raduno giunge infatti alla sua settima edizione, forte di una crescita costante che negli anni ha portato a riunire a Livigno oltre un centinaio di moto MV Agusta, provenienti da tutta Italia e dai Paesi confinanti. Un successo costruito grazie a una formula vincente che combina passione motociclistica, percorsi spettacolari, ospitalità alpina e momenti di aggregazione in una delle località più affascinanti d’Europa.

Il programma prevede due giornate all’insegna della guida e della scoperta del territorio. Sabato 25 luglio i partecipanti partiranno da Piantedo per un itinerario che attraverserà alcuni dei passi più suggestivi dell’arco alpino, tra Spluga, Julier, St. Moritz, Bernina e Forcola, prima dell’arrivo a Livigno per la serata conviviale organizzata dai partner dell’evento.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Domenica 26 luglio sarà invece dedicata a quello che ogni motociclista considera un autentico luogo di culto: il Passo dello Stelvio. Con i suoi celebri tornanti, la sua storia e il suo fascino senza tempo, lo Stelvio rappresenta uno dei simboli assoluti del motociclismo europeo. La salita collettiva prevista dal raduno offrirà ai partecipanti l’opportunità di vivere uno degli itinerari più iconici delle Alpi, tra panorami mozzafiato e strade che hanno fatto la storia dei motori.

Ma il Raduno MV Agusta Dainese Livigno non è rivolto soltanto agli iscritti. Anche chi si troverà a Livigno durante il weekend potrà respirare da vicino l’atmosfera dell’evento. Le sfilate in centro, le esposizioni e i momenti di incontro con i motociclisti trasformeranno infatti il paese in una vera festa dedicata alle due ruote.

Grande attenzione sarà riservata anche al pubblico che non possiede una moto MV Agusta o che desidera semplicemente avvicinarsi al marchio. Durante il weekend sarà infatti possibile partecipare ai ride test ufficiali, provando alcuni dei più recenti modelli della casa di Schiranna. Le prove si svolgeranno con il supporto dello staff Dainese e con l'utilizzo di equipaggiamento tecnico protettivo Dainese, compreso il rivoluzionario airbag Smart Air, offrendo ai partecipanti un’esperienza di guida completa che unisce prestazioni, comfort e i più avanzati standard di sicurezza disponibili oggi sul mercato.

L’evento assume inoltre un significato particolare nel contesto di un territorio che pochi mesi fa è stato protagonista sulla scena internazionale grazie alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Livigno, sede delle competizioni di freestyle e snowboard, ha mostrato al mondo la qualità delle proprie infrastrutture, la bellezza dei suoi paesaggi e la sua naturale vocazione per i grandi eventi sportivi. Il raduno si inserisce perfettamente in questa eredità, contribuendo a valorizzare ulteriormente il territorio attraverso un turismo di qualità legato alla passione per i motori e per la montagna.

Tra curve leggendarie, panorami d’alta quota, il richiamo dello Stelvio e il prestigio di due marchi che rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo, il 7° Raduno Ufficiale MV Agusta Dainese Livigno si candida ancora una volta a essere uno degli appuntamenti motociclistici più attesi dell’estate alpina.

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili ed è possibile partecipare all’intero weekend o anche a una singola giornata.

Per informazioni e iscrizioni: https://dainese.com/radunoMVAgusta

Due giorni di passione, amicizia e mototurismo per celebrare il meglio dell’industria motociclistica italiana nel cuore delle Alpi. Livigno è pronta ad accogliere ancora una volta il rombo delle MV Agusta.

Ultimi video

15:35
La puntata del 8 luglio #DriveUp

La puntata del 8 luglio #DriveUp

26:09
Puntata Summer Edition dell'11 luglio #DriveUp

Puntata Summer Edition dell'11 luglio #DriveUp

01:33
Gli ADAS sulle auto

Gli ADAS sulle auto

01:49
Kia Seltos

Kia Seltos

02:10
GWM Ora 5

GWM Ora 5

01:59
Jeep Avenger 4xe

Jeep Avenger 4xe

01:29
WEC 6 Ore di San Paolo

WEC 6 Ore di San Paolo

02:04
Fiat 600 Turbo 100

Fiat 600 Turbo 100

02:21
KGM Rexton Sports XL

KGM Rexton Sports XL

01:29
Campionato Italiano Rally

Daprà vince il Rally di Roma Capitale

01:58
DS N°7 si presenta agli Open d'Italia di Golf, tanto spazio a bordo e comfort

DS N°7 si presenta agli Open d'Italia di Golf, tanto spazio a bordo e comfort

02:06
Nuova Skoda Peaq, estetica minimalista ed efficienza aerodinamica

Nuova Skoda Peaq, estetica minimalista ed efficienza aerodinamica

02:28
Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, l'unione tra design e tecnologia smart

Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, l'unione tra design e tecnologia smart

02:30
Lamborghini Urus SE Performante, un trionfo di carbonio

Lamborghini Urus SE Performante, un trionfo di carbonio

03:09
Zeekr 7GT, una vettura che punto su lusso e tecnologia

Zeekr 7GT, una vettura che punto su lusso e tecnologia

15:35
La puntata del 8 luglio #DriveUp

La puntata del 8 luglio #DriveUp

I più visti di Drive Up

L'industria tedesca dell'auto è salva (per ora)

Volkswagen ha "assunto" cento pecore

Autovelox, cambia tutto: 1 su 5 sarà spento

La nuova Jaguar scende in pista

Da Nord a Sud: un viaggio italiano

Volkswagen Golf GTI Edition 50

Volkswagen Golf GTI Edition 50

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:35
Marotta: "Palestra è venuto meno a un impegno verbale con l'Inter e il suo agente..."
15:37
Inter, salta Khalaili: non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Il club si butta sulle alternative
15:24
Inter, Marotta: "Palestra venuto meno a impegno preso, ma è legittimo"
15:23
L'Inter fa muro per il "nuovo Pio": respinto l'assalto del Colonia
15:22
Aston Villa, Digne nel mirino del Psg: gli inglesi valutano Estupiñan