MV Agusta e Dainese, la passione italiana si ritrova a Livigno

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Livigno si prepara ad accogliere la 7ª edizione del Raduno Ufficiale MV Agusta Dainese Livigno, in programma il 25 e 26 luglio, un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote e che continua a crescere edizione dopo edizione.
Organizzato da Dainese Livigno in collaborazione con MV Agusta e APT Livigno, il raduno rappresenta l’incontro perfetto tra due grandi eccellenze del Made in Italy. Da una parte MV Agusta, marchio simbolo del motociclismo italiano nel mondo, dall’altra Dainese, azienda che da oltre cinquant’anni è sinonimo di innovazione, performance e sicurezza per i motociclisti.
Quella del 2026 non è certo una prima volta. Il raduno giunge infatti alla sua settima edizione, forte di una crescita costante che negli anni ha portato a riunire a Livigno oltre un centinaio di moto MV Agusta, provenienti da tutta Italia e dai Paesi confinanti. Un successo costruito grazie a una formula vincente che combina passione motociclistica, percorsi spettacolari, ospitalità alpina e momenti di aggregazione in una delle località più affascinanti d’Europa.
Il programma prevede due giornate all’insegna della guida e della scoperta del territorio. Sabato 25 luglio i partecipanti partiranno da Piantedo per un itinerario che attraverserà alcuni dei passi più suggestivi dell’arco alpino, tra Spluga, Julier, St. Moritz, Bernina e Forcola, prima dell’arrivo a Livigno per la serata conviviale organizzata dai partner dell’evento.
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Domenica 26 luglio sarà invece dedicata a quello che ogni motociclista considera un autentico luogo di culto: il Passo dello Stelvio. Con i suoi celebri tornanti, la sua storia e il suo fascino senza tempo, lo Stelvio rappresenta uno dei simboli assoluti del motociclismo europeo. La salita collettiva prevista dal raduno offrirà ai partecipanti l’opportunità di vivere uno degli itinerari più iconici delle Alpi, tra panorami mozzafiato e strade che hanno fatto la storia dei motori.
Ma il Raduno MV Agusta Dainese Livigno non è rivolto soltanto agli iscritti. Anche chi si troverà a Livigno durante il weekend potrà respirare da vicino l’atmosfera dell’evento. Le sfilate in centro, le esposizioni e i momenti di incontro con i motociclisti trasformeranno infatti il paese in una vera festa dedicata alle due ruote.
Grande attenzione sarà riservata anche al pubblico che non possiede una moto MV Agusta o che desidera semplicemente avvicinarsi al marchio. Durante il weekend sarà infatti possibile partecipare ai ride test ufficiali, provando alcuni dei più recenti modelli della casa di Schiranna. Le prove si svolgeranno con il supporto dello staff Dainese e con l'utilizzo di equipaggiamento tecnico protettivo Dainese, compreso il rivoluzionario airbag Smart Air, offrendo ai partecipanti un’esperienza di guida completa che unisce prestazioni, comfort e i più avanzati standard di sicurezza disponibili oggi sul mercato.
L’evento assume inoltre un significato particolare nel contesto di un territorio che pochi mesi fa è stato protagonista sulla scena internazionale grazie alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Livigno, sede delle competizioni di freestyle e snowboard, ha mostrato al mondo la qualità delle proprie infrastrutture, la bellezza dei suoi paesaggi e la sua naturale vocazione per i grandi eventi sportivi. Il raduno si inserisce perfettamente in questa eredità, contribuendo a valorizzare ulteriormente il territorio attraverso un turismo di qualità legato alla passione per i motori e per la montagna.
Tra curve leggendarie, panorami d’alta quota, il richiamo dello Stelvio e il prestigio di due marchi che rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo, il 7° Raduno Ufficiale MV Agusta Dainese Livigno si candida ancora una volta a essere uno degli appuntamenti motociclistici più attesi dell’estate alpina.
Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili ed è possibile partecipare all’intero weekend o anche a una singola giornata.
Per informazioni e iscrizioni: https://dainese.com/radunoMVAgusta
Due giorni di passione, amicizia e mototurismo per celebrare il meglio dell’industria motociclistica italiana nel cuore delle Alpi. Livigno è pronta ad accogliere ancora una volta il rombo delle MV Agusta.