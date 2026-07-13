MV Agusta e Dainese, la passione italiana si ritrova a Livigno

L’evento assume inoltre un significato particolare nel contesto di un territorio che pochi mesi fa è stato protagonista sulla scena internazionale grazie alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Livigno, sede delle competizioni di freestyle e snowboard, ha mostrato al mondo la qualità delle proprie infrastrutture, la bellezza dei suoi paesaggi e la sua naturale vocazione per i grandi eventi sportivi. Il raduno si inserisce perfettamente in questa eredità, contribuendo a valorizzare ulteriormente il territorio attraverso un turismo di qualità legato alla passione per i motori e per la montagna.