Argentina accontentata: avrà la tanto desiderata maglia blu contro l'Inghilterra

La semifinale tra Inghilterra e Argentina in programma mercoledì è una sfida carica di ricordi e di storia. Harry Kane e Lionel Messi si giocheranno l'accesso all'ultimo atto della Coppa del Mondo ma la mente di molti torna a quel 22 giugno 1986, giorno in cui le due squadre si affrontarono ai quarti allo stadio Azteca di Città del Messico e le reti di Diego Armando Maradona passarono alla storia come la mano de Dios e gol del secolo.