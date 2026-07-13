Argentina accontentata: avrà la tanto desiderata maglia blu contro l'Inghilterra

La semifinale tra Inghilterra e Argentina in programma mercoledì è una sfida carica di ricordi e di storia. Harry Kane e Lionel Messi si giocheranno l'accesso all'ultimo atto della Coppa del Mondo ma la mente di molti torna a quel 22 giugno 1986, giorno in cui le due squadre si affrontarono ai quarti allo stadio Azteca di Città del Messico e le reti di Diego Armando Maradona passarono alla storia come la mano de Dios e gol del secolo.
A distanza di quarant'anni, l'Albiceleste vuole provare a giocare anche di scaramanzia e in questo senso la Fifa ha confermato che userà la seconda maglia, ovvero quella blu, come avvenne nel 1986. Una questione regolamentare, visto che toccava all'Inghilterra - nel tabellone sorteggiata come "in casa" tra le due - scegliere il colore della divisa, e ovviamente i Leoni saranno in bianco.
Seppur leggermente diversa da un punto di vista cromatico, la divisa sembra portare bene alla nazionale tre volte campione del mondo. Un altro precedente contro l'Inghilterra che sorride all'Argentina, infatti, è quello degli ottavi di finale del 1998: 2-2 nei tempi regolamentari e vittoria ai calci di rigore. Maglia utilizzata? La seconda blu, ovviamente.