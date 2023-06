MIMO all'Autodromo, tutto quello che c'è da sapere

A MONZA

La guida dell'evento giunto alla terza edizione

© ufficio-stampa I modelli più esclusivi di hypercar e supercar in esposizione e in modalità dinamica con numerose esibizioni ogni giorno, le novità delle case automobilistiche con le più moderne motorizzazioni disponibili in test drive e un calendario ricco di anteprime assolute saranno i principali highlights della terza edizione di MIMO, che si svolgerà presso l’Autodromo Nazionale Monza dal 16 al 18 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, con ingresso gratuito per il pubblico.

Area dinamica pirotecnica con i bolidi da sogno dei brand sportivi

In occasione di MIMO 2023, il pubblico potrà ammirare e vedere sfilare le ultimissime hypercar: Apollo IE, Aston Martin Valkyrie, De Tomaso P72, Ferrari Monza SP1, Lotus Evija, McLaren Speedtail, McLaren Senna, Pambuffetti PJ-01.

Moltissime anche le supercar: Bentley Continental GT S, Bentley Continental GTC, Bentley Bentayga EWB, Dallara Stradale IR8, Ferrari 296 GTS, Ferrari 458 Challenge, Ferrari 488 Challenge EVO, Ferrari Roma, KTM X-BOW GT-XR, KTM X-BOW R, Lotus Eletre, Lotus Emira, Maserati GranTurismo, Maserati MC20, Maserati Grecale Trofeo, Maserati Levante Trofeo Futura, McLaren 765 LT, McLaren 675 LT, McLaren Artura.

Test drive vetture elettriche e plug-in nell’area di ricarica Plenitude

Dalle ore 9.00 alle ore 19.00, nello speciale circuito di 4km che passa sulle sopraelevate dell’Anello Alta Velocità, saranno a disposizione del pubblico per i test drive Plenitude (Eni) i veicoli elettrici e ibridi plug-in delle case automobilistiche: BYD Dolphin, BYD Seal, BYD Atto 3 e BYD HAN Berlina, Hyundai IONIQ 6, Hyundai IONIQ 5, Hyundai KONA Electric, Hyundai TUCSON Plug-In, Mazda MX-30, Mazda CX-60 Ibrida Plug-in, Mole Urbana, Nissan Ariya Evolve, Nissan Ariya MY22 Evolve, Polestar 1, Polestar 2 BST 230, Polestar 2 BST 270, Polestar 2 Performance, Suzuki Across Plug-in Hybrid 2.5 TOP 4WD, Volkswagen ID3, Volkswagen ID BUZZ PRO, Volkswagen ID4 GTX 4MOTION, Volkswagen ID5 GTX 5MOTION.

Nella speciale area di ricarica Plenitude, presso il rettilineo dell’Anello di Alta velocità, i partecipanti avranno inoltre l’opportunità di familiarizzare con un’esperienza di ricarica elettrica semplice e intuitiva. Infine, nei box Plenitude il pubblico potrà immergersi in un vero e proprio viaggio attraverso la mobilità elettrica del futuro tramite videogiochi e realtà virtuale.

Test drive vetture ibride e altre motorizzazioni

A MIMO in test drive anche le più recenti tecnologie ibride e le più moderne motorizzazioni: Cirelli 4, Mazda CX-5 2023, Mazda CX-30 Mild Hybrid, Mazda3 Mild Hybrid, Nissan X-Trail Tekna e-POWER e-4ORCE, Nissan Qashqai Tekna+ E-POWER, Nissan JUKE MY22 HEV Tekna, Suzuki Jimny 1.5 Pro, Suzuki Swift Sport Hybrid 1.4, Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 Starview 4WD Allgrip AT, Suzuki Swift Hybrid by Handytech, una particolare vettura preparata per la guida da parte di persone paraplegiche.

Inoltre, hot lap ed esibizioni di Dodge Challenger Hellcat Jailbreak e Ram TRX Avoc.

Test ride per gli appassionati di moto

Per gli appassionati di moto, imperdibili i test ride della Suzuki V-Strom 800 DE e dell’elettrica Verge TS PRO.

Anteprime assolute a MIMO 2023

MIMO sarà anche il palcoscenico dell’anteprima nazionale della McLaren 750S Spider.

Anteprima mondiale per il brand AEHRA, che presenterà la sua berlina totalmente elettrica disegnata da Filippo Perini.

Mazda mostrerà per la prima volta al pubblico italiano la sua Mazda MX-30 R-HEV.

Mole Urbana farà conoscere al pubblico la sua nuova city car elettrica.

Sempre in tema con le prime assolute per l’Italia, al paddock ci sarà tutta la gamma del nuovo brand BYD che mostrerà e farà provare ai visitatori di MIMO tutti i suoi modelli 100% elettrici.

In occasione della tre giorni di MIMO, sarà possibile assistere anche alla presentazione in anteprima italiana della Polestar 2 BST Edition 230.

Anteprima assoluta per Grassi Scuderia Milanese che presenta la sua 044s, vettura sportiva ispirata alle leggende del Rally Gruppo B.

In anteprima, per il pubblico Effeffe Berlinetta, la sportiva nata dalla passione per le auto classiche e per la bella guida di Officine Fratelli Frigerio.

Infine, 777 motors mostrerà a MIMO una preview della 777 hypercar engineered by Dallara, la cui presentazione ufficiale è prevista per il 7 luglio presso l’Autodromo Nazionale Monza.

I modelli speciali dei partner MIMO

Nello stand Wrap.it sarà esposta la supercar Frangivento Asfané che nel corso delle tre giornate subirà un cambio totale di colorazione, da nero lucido a bicolore bianco/oro con il pubblico che potrà seguire in diretta le fasi di lavorazione e pellicolatura della vettura, ormai un must della personalizzazione degli appassionati.

Immancabile per gli appassionati sarà l’area di alVolante, all’interno della quale due volte al giorno si potrà assistere a una sinfonia di particolari accensioni simultanee di motori 4, 6, 8, 10 e 12 cilindri, in cui le strumentiste protagoniste saranno: Ferrari 812 Competizione, Ferrari F12 TDF, Lamborghini Huracán STO, Ferrari SF90 Spider, Porsche 911 GT3 RS, Jannarelly Design-1, Dallara Stradale.

Presso il box XPEL, sarà possibile trovare in esposizione i modelli Ferrari LaFerrari e Lamborghini Aventador.

Scendi in pista a MIMO con le supercar

Con Puresport sarà possibile scendere in pista a Monza come i veri piloti e guidare le supercar più performanti per un'esperienza adrenalinica, ma soprattutto sicura: Lamborghini Huracan EVO, Porsche 911 GT3, Ferrari F8, Ferrari 488 GTB aspettano i visitatori di MIMO ai box 8 e 9 dell’Autodromo Nazionale Monza, per tutte e tre le giornate dell’evento.

Le attività di pista di MIMO 2023 saranno coordinate da LLCC Challenge, mentre l’assistenza tecnica per gli appassionati pistaioli sarà gestita da Cambiocorsa e Mac Auto Gomme.

La passione dei club tra paddock e piste

Nella 3 giorni di MIMO si daranno appuntamento i club che metteranno la loro passione, per un brand o un modello speciale, a servizio del pubblico con ritrovi e parate. Nel calendario MIMO dedicato ai club ci saranno: Abarth Club, BMW Z Owners, Lancia Delta Club, Ferrari Club Italia, Fiat 130 Club, Fiat 500 Club, Hardcore Drivers, Mazda MX-5 Italia, Milano Historic Car Club, Mustang Club Italia, Porsche Club Italia, Registro Porsche 924-944-928-968, Road Runner MINI Club, Special Stages, USA Car Meeting.

MIMO 2023: avanguardia e tecnologia, ma anche tradizione

Avanguardia e tecnologia, dunque, saranno le parole chiave di questa edizione, all’insegna di presentazioni in anteprima mondiale e di eventi imperdibili.

E il moderno che incontra il classico diventa fondamentale nella celebrazione di quelle auto che hanno scritto la storia dell’automobilismo. La Cisitalia 202 Spider Mille Miglia "Nuvolari", reduce dall’ultima tappa della corsa più bella del mondo disputata dagli equipaggi di Museo dell’Automobile di Torino e Adrenaline24h, sarà protagonista di una sfilata domenica 18 giugno.

Dalla fortunata trasmissione condotta da Matteo Valenti torna l’evento Mezzi Speciali di Automoto.it, l’area che coinvolgerà il pubblico alla scoperta di tutti i mezzi che vanno al di là della semplice autovettura.

Vetture classiche e sport saranno nei box della Fondazione Gino Macaluso, che accenderà i motori della Lancia Beta Montecarlo Turbo e della Lancia LC2, e nei box della Scuderia del Portello, che porterà a MIMO 2023 un’esposizione del suo Museo Dinamico Alfa Romeo Storiche da competizione, che comprenderà le sue Alfa Romeo 750 Giulietta Spider “Sebring” del 1956, Alfa Romeo GTAm ufficiale “Autodelta” del 1970, Alfa Romeo Giulia TI Spider del 1964, Alfa Romeo GTV Turbodelta del 1979, Alfa Romeo Giulia Giardinetta “Servizio Corse”, Motorhome, Furgone con carrello dell’officina della Scuderia stessa.

La speciale area dei Veicoli Forze Armate

MIMO allestirà un’area speciale che prenderà il nome di Veicoli Forze Armate, all’interno del quale il pubblico potrà godere di un assaggio dei mezzi utilizzati quotidianamente dai Carabinieri, che esporranno Alfa Romeo Giulia, Ducati Multistrada, Yamaha, mezzo del 3° Reggimento Lombardia; dall’Esercito, che porterà con sé un blindo centauro, un lince blindato e tre auto storiche, Fiat 1100 mimetica 1938 e due Alfa Romeo 2500 Coloniale 1942; dalla Marina Militare, che metterà a disposizione del pubblico un simulatore Flight Experience.

Oltre a questi, in esposizione all’interno di questa area, sarà possibile trovare anche i camion e i mezzi storici Marazzato e provare a guidarli con i visori della realtà aumentata messi a disposizione del pubblico: Moto Guzzi Ercole, Fiat 680 N, Isotta Fraschini D80, Fiat 666, OM Leoncino, Isotta Fraschini D65, Lancia 6 Ro M, Alfa Romeo 455, Fiat 640, Fiat 414.

Un festival di intrattenimento per tutti, dai più grandi ai più piccoli

MIMO 2023 non sarà solo un festival motoristico: rappresenterà anche un festival di grande intrattenimento, all’insegna del divertimento dei più grandi e dei più piccoli.

Hard Rock Cafè Milano e il suo palco consentiranno al pubblico di godere di buona musica durante le tre giornate di MIMO e di scoprire alcune tra le più promettenti band emergenti del territorio.

All’interno della MIMO hospitality (box 43 – 48 dell’Autodromo Nazionale Monza), Sparco esporrà cinque tute di piloti di Formula 1 di tutte le epoche.

Il Villaggio dello Sport, allestito da MIMO in collaborazione con Sport e Salute, la Società dello Stato che da sempre promuove un regolare stile di vita in cui lo sport è imprescindibile, permetterà al pubblico di mettersi in gioco con numerose strutture e altrettanti attrezzi alla scoperta di nuove attività sportive, di cui le varie federazioni e le società sportive brianzole proporranno alcune interessanti dimostrazioni.

I piloti di domani, bambini tra i 4 e gli 11 anni, potranno divertirsi in un circuito allestito da Scuderia Ferrari Club Lodi a bordo di vetturine monoposto a pedali: un ottimo modo per farli divertire e per impartire loro le più importanti nozioni di educazione stradale.

Anche Hot Wheels penserà al divertimento dei più piccoli, proponendo attività di intrattenimento per tutta la famiglia.

Quattroruote promuoverà insieme a Joie delle attività sul corretto trasporto dei più piccoli insieme a Skoda Enyaq.

All’interno dello stand Auto, sarà esposta Jeep Avenger, vincitrice dell’edizione 2023 di Car of the year.

Gli appuntamenti imperdibili presso l’Autodromo Nazionale Monza, giorno per giorno

MIMO 2023 si svolgerà presso l’Autodromo Nazionale Monza e consisterà in una tre giorni ricca di appuntamenti da non perdere.

La giornata di venerdì 16 giugno vedrà aprirsi i cancelli di MIMO al pubblico alle ore 9.00, orario da cui sarà possibile accedere all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza, cominciare a prenotare e svolgere i vari test drive messi a disposizione ai visitatori dalle case automobilistiche e assistere alle prime prove libere della Indy Autonomous Challenge (di cui il secondo slot si terrà sempre durante la giornata di venerdì, alle ore 14.00).

Bisognerà attendere le ore 15.30 per assistere alla cerimonia inaugurale di MIMO 2023, che consisterà in un taglio del nastro dinamico e futuristico con le monoposto della Indy Autonomous Challenge. A dare bandiera alla partenza saranno Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, e Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI, che così daranno il via ufficiale alla 3ª edizione di MIMO.

A seguire la Premiere Parade, la Journalist Parade e la Paddock Parade, che vedranno sfilare le novità e i modelli più sostenibili delle case automobilistiche, guidate da CEO, manager, giornalisti e collezionisti di settore; a chiudere queste parate saranno i mezzi speciali Marazzato e Forze Armate e le auto storiche della Fondazione Gino Macaluso e della Scuderia del Portello.

Nell’attesa di questo dinamico momento che inaugurerà MIMO 2023, sono numerose le esibizioni e gli eventi dinamici a cui assistere.

Alle ore 12.00, Suzuki regalerà ai visitatori di MIMO una straordinaria parata sulla pista di Formula 1 che unisce le tre anime del brand: sfileranno in pista un Suzuki Jimny 1.5 Pro livrea speciale FIR; una Suzuki Hayabusa, una moto dalle prestazioni superlative, dall’erogazione impareggiabile sia ai bassi sia ai medi regimi, dalla potenza di 190 CV; un fuoribordo, con una doppia motorizzazione di DF350AMD in package con Ranieri International Cayman 38 Executive. A bordo sarà il presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli, insieme al testimonial Sergio Davì, il comandante che ha effettuato diversi raid oceanici.

Alle ore 12.15 Ram trasformerà la pista di Formula 1 in mare, con uno spettacolare giro sul circuito del motoscafo Frauscher 858 Fantom Air, che sarà trainato dal luxury pick-up più potente al mondo, il Ram 1500 TRX Havoc con motore V8 Hemi Supercharged da 702 HP.

Ancora sulla pista di Formula 1, alle ore 12.50, l’icona americana si scatenerà: la Dodge Challenger SRT Hellcat con il suo motore V8 Hemi Supercharged da 717 HP regalerà un vero e proprio spettacolo al pubblico, tra burnout e drag race. Si tratterà di un’occasione unica per assistere ad una delle muscle car americane più famose al mondo in azione.

Molti altri gli appuntamenti in programma per venerdì, tra cui le varie esibizioni di hypercar e di supercar, che coloreranno la pista di Formula 1 durante tutta la giornata, la quale concluderà con la Monzanapolis Supercar Parade.

Sabato 17 giugno, sempre dalle ore 9.00, rimarrà aperta la possibilità per i visitatori di MIMO di partecipare ai test drive con le più moderne motorizzazioni. Alla stessa ora, si svolgeranno le prime qualifiche della Indy Autonomous Challenge, che saranno seguite dalle seconde qualifiche delle ore 14.00.

Ad animare la giornata di sabato, saranno numerosissime le esibizioni e le parte di hypercar e di supercar, che vedranno protagonisti moltissimi modelli di altrettante case automobilistiche, i quali sfrecceranno tra i paddock, sulla pista di Formula 1 e sulla sopraelevata.

In occasione del MIMO, l’Autodromo Nazionale Monza ospiterà il Tributo ACI Milano, una parata che avrà come punto di partenza la città di Milano e come punto di arrivo proprio l’Autodromo e che vedrà sfilare le auto più iconiche degli ultimi 120 anni di storia.

Ospiti di MIMO saranno anche l’Hardcore Drivers Meeting, che si terrà alle ore 12.00 e che conterà 150 vetture; alle ore 15.00 l’Autodromo Nazionale Monza si colorerà di rosso grazie al Meeting Ferrari, evento organizzato da Rossocorsa.

Domenica 18 giugno, oltre ai test drive aperti al pubblico, alle ore 9.00 ci sarà l’ultimo turno di prove libere della Indy Autonomous Challenge, in attesa della Gara di Velocità, che si terrà alle ore 14.00 e che sarà seguita dalla Premiazione delle 16.30, la quale avrà come sfondo il podio della Formula 1.

Nel corso del pomeriggio, alle ore 15.55, si svolgerà la Suzuki Rally Therapy, un’attività in collaborazione con Aci Rally Italia Talent, durante la quale le Suzuki Swift Sport Hybrid saranno guidate da piloti professionisti e faranno provare l’emozione della pista a bambini e ragazzi affetti da disabilità e patologie.

Tantissime le parate che animeranno anche questa giornata conclusiva di MIMO e che vedranno sfilare le diverse case automobilistiche e i vari club partecipanti, tra cui l’USA Car Meeting, che rappresenta uno dei più grandi raduni previsti nel 2023.