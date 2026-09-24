Record

Mille chilometri con un'Audi elettrica senza ricaricare

La nuova A6 Sportback e-tron ha stabilito un nuovo record del mondo

di Redazione Drive Up
24 Set 2026 - 14:41
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Se si vuole mettere alla prova un'automobile elettrica, le sfide a cui sottoporla non riguardano tanto l'accelerazione da 0 a 100 km/h o la velocità massima. L'interesse si rivolge quasi esclusivamente all'autonomia: quanta strada può percorrere senza doversi fermare a ricaricare la batteria. La ricerca del record è una costante e l'attuale detentrice è una nuova Audi A6 Sportback e-tron.
Una nuova elettrica
Audi ha investito parecchie risorse nel progetto e-tron: linea dedicate alle automobili elettriche. I riscontri commerciali, per ora, sono piuttosto modesti e un'impresa di questo tipo potrebbe dare risalto alle qualità da "passista" che la nuova A6 possiede anche senza un motore diesel e benzina sotto il cofano. Merito di una batteria da ben 94,9 kWh che garantisce (secondo il ciclo di omologazione) fino a 777 km di autonomia con una singola carica. Miko Marczyk è riuscito a fare di meglio. Molto meglio.
Più di mille chilometri
Il pilota polacco è un esperto di sfide a lunga percorrenza, ed è sempre suo il record di 2.831 km con un singolo pieno di gasolio a bordo di una Skoda Superb. Adesso che la motorizzazione sotto i riflettori è l'elettrico, Miko è partito la mattina presto dalla Polonia ed ha iniziato a guidare fino al Mar Baltico, per poi fare inversione e tornare indietro. Totale: 45 ore di viaggio per 1.338 km percorsi. Certo, la maggior parte del tempo non ha sicuramente viaggiato a 130 km/h. Nessun inganno, nessun imbroglio, solo abilità di guida e un'attenta pianificazione. Oltre a un po' di furbizia.

Ti potrebbe interessare

videovideo
audi
nuova audi elettrica
ricarica
record del mondo

Ultimi video

03:14
Salone dell'auto Torino 2026

Salone dell'auto Torino 2026

01:08
WEC 6 ore di Fuji

WEC 6 ore di Fuji

01:05
Praga Bohema

Praga Bohema

01:29
Lepas L8

Lepas L8

01:31
Volkswagen ID.3 GTI

Volkswagen ID.3 GTI

02:12
Dodge Charger

Dodge Charger

01:36
Gran Premio Storico d'Italia

Gran Premio Storico d'Italia

01:46
Volkswagen ID. Polo

Volkswagen ID. Polo

01:28
Kimi, un anno da sogno

Kimi, un anno da sogno

01:30
Martin-Marquez, che sfida

Martin-Marquez, che sfida

26:37
Puntata del 19 settembre #DriveUp

Puntata del 19 settembre #DriveUp

02:50
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

01:48
L'editoriale: il crollo delle case europee, mentre la Cina raddoppia

L'editoriale: il crollo delle case europee, mentre la Cina raddoppia

02:03
OSCA MT6

OSCA MT6

01:41
McLaren McL 6GT

McLaren McL 6GT

03:14
Salone dell'auto Torino 2026

Salone dell'auto Torino 2026

I più visti di Drive Up

Kimi, un anno da sogno

Kimi, un anno da sogno

Addio al più grande collezionista di Lamborghini

BYD si "sostituisce" allo Stato: in Italia sconti fino a 11.600 euro

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Prezzi da film: in California si paga la benzina come in "Io sono leggenda"

Lamborghini Temerario Ad Personam, a Goodwood l'esclusività della casa del Toro

Lamborghini Temerario Ad Personam, a Goodwood l'esclusività della casa del Toro

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:12
La "festa" delle auto d'epoca è a Misano Adriatico
15:11
Mercedes stellari a Baku: Russell precede Antonelli. Le Ferrari ad oltre un secondo
15:10
Vecchie glorie Bari e Livorno in campo in ricordo Igor Protti
15:10
Ciclismo: presentata la 120esima edizione del Giro di Lombardia
15:07
Dall'AlbinoLeffe all'Italia, il ds Obbedio: "Vi racconto Doumbia e Zoma, ragazzi seri per Mancini"