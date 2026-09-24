Mille chilometri con un'Audi elettrica senza ricaricare

Se si vuole mettere alla prova un'automobile elettrica, le sfide a cui sottoporla non riguardano tanto l'accelerazione da 0 a 100 km/h o la velocità massima. L'interesse si rivolge quasi esclusivamente all'autonomia: quanta strada può percorrere senza doversi fermare a ricaricare la batteria. La ricerca del record è una costante e l'attuale detentrice è una nuova Audi A6 Sportback e-tron.

Una nuova elettrica

Audi ha investito parecchie risorse nel progetto e-tron: linea dedicate alle automobili elettriche. I riscontri commerciali, per ora, sono piuttosto modesti e un'impresa di questo tipo potrebbe dare risalto alle qualità da "passista" che la nuova A6 possiede anche senza un motore diesel e benzina sotto il cofano. Merito di una batteria da ben 94,9 kWh che garantisce (secondo il ciclo di omologazione) fino a 777 km di autonomia con una singola carica. Miko Marczyk è riuscito a fare di meglio. Molto meglio.

Più di mille chilometri

Il pilota polacco è un esperto di sfide a lunga percorrenza, ed è sempre suo il record di 2.831 km con un singolo pieno di gasolio a bordo di una Skoda Superb. Adesso che la motorizzazione sotto i riflettori è l'elettrico, Miko è partito la mattina presto dalla Polonia ed ha iniziato a guidare fino al Mar Baltico, per poi fare inversione e tornare indietro. Totale: 45 ore di viaggio per 1.338 km percorsi. Certo, la maggior parte del tempo non ha sicuramente viaggiato a 130 km/h. Nessun inganno, nessun imbroglio, solo abilità di guida e un'attenta pianificazione. Oltre a un po' di furbizia.