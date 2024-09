McMurtry Speirling, supercar da record con oltre 1000 CV

in pista a Laguna Seca

Nata dall'idea del miliardario irlandese Sir David Roberts McMurtry

È un’auto elettrica da record, più corta di una Panda, con oltre 1000 cavalli di potenza. Si chiama McMurtry Speirling, ed è nata dall'idea del miliardario irlandese Sir David Roberts McMurtry, che sta battendo record su record. Dopo aver stupito tutti al Goodwood Festival of Speed, questo piccolo bolide estremo in tutto è sceso in pista a Laguna Seca, alla Monterrey Motorsports Reunion. Prima volta assoluta negli Stati Uniti. Risultato: altri due record frantumati. Alla guida c’era Max Chilton, pilota americano di Indy Car che ha percorso i 3km e 650 metri del circuito in 1’18.4, mai nessuno è andato così forte sul tracciato californiano. A posto così? Neanche a pensarci. La Speirling ha stabilito anche il nuovo primato nella cronoscalata al Cavatappi, la ESSE più famosa del mondo, con un dislivello di 18 metri. Quattro curve e un rettilineo coperti in 21.9 in meno del precedente record. Il merito è della coppia istantanea del propulsore elettrico da 1000 CV certo, ma non solo. I veri segreti di quest’auto sono il peso piuma di una tonnellata, ma soprattutto il sistema di ventole che generano una deportanza fino a 2000 chilogrammi. Dimensioni da compatta, potenza monster, incollata al terreno! Insomma, auto da capogiro, per pochi, pochissimi fortunati, prodotta in soli 100 esemplari. Prezzo: 1 milione di euro.