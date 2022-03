Maserati, svelato il nuovo suv: ecco la Grecale

LA PRESENTAZIONE

GT, Modena e Trofeo, le tre versioni

Eccola, finalmente: Maserati ha tolto i veli alla Grecale, il suv più atteso dell'anno. GT, Modena e Trofeo, le tre versioni a cui presto si affiancherà anche la versione full electric Folgore. Dimensioni importanti, ma linee armoniose e sportive. Un mix di eleganza e lusso, senza dimenticare l'anima racing che ripercorre il dna storico della casa del tridente: le altro auto del segmento tremano, le vendite inizieranno nella seconda metà dell'anno. Maserati, svelata la Grecale ufficio-stampa

Sotto il cofano tutto il necessario per divertirsi, mentre all'interno regna il comfort. La GT, versione d'ingresso, è spinta da un 4 cilindri da 1.995 cm3 mild hybrid con una potenza di 300 cv che gli permette un’accelerazione da 0 a 100km/h in 5,6 secondi con una velocità massima di 240 km/h e emissioni di CO2 in ciclo combinato di 8,7-9,2 gr (WLTC).

Per la Modena lo stesso propulsore 4 cilindri mild hybrid, ma 330 cv. La versione Trofeo è infine la più potente e dispone di 530 Cv a 6.500 giri, abbinati ad una coppia massima di 620 Nm, disponibili fra 3.000 e 5.500 giri. Accelerazione 0-100 in 3"8 e 285 km/h di velocità massima.

La versione Folgore della Grecale totalmente elettrica sarà in grado di erogare una coppi di 800 Nm ma non è stato rivelato la tipologia dei propulsori elettrici, ma disporrà di una batteria da 105 kWh che utilizzerà la tecnologia da 400 Volt, la vettura sarà disponibile nel 2023.

Il prezzo? Competitivo. Da 74.470 euro di listino per la GT a 110.940 euro per il top di gamma.