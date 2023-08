Maserati, si chiamerà MCXtrema: supercar per la pista da 740 cv

Il "Project24" ha finalmente un nome: Maserati ha deciso di chiamare la nuova supercar MCXtrema. La casa del Tridente la svelerà il prossimo 18 agosto in California al The Quail in occasione della Monterey Car Week. Vettura che sarà prodotta in soli 62 esemplari, che sono già stati tutti venduti, e si potrà utilizzare solo in pista. Sviluppata sulla base della MC20, si sa che monterà il motore V6 Nettuno potenziato fino ad arrivare ad erogare 740 cavalli. Pacchetto aerodinamico particolarmente sofisticato, auto pensata per i track day per i gentleman drivers.